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Крупнейший банк Саудовской Аравии покупает конкурента за 15 млрд долл.

12.10.20 15:01 , Интерфакс
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National Commercial Bank (NCB), крупнейший банк Саудовской Аравии по объему активов, сообщил, что покупает конкурирующий Samba Financial Group за 15 млрд долл. Сделка станет крупнейшей в банковском секторе с начала 2020 года, отмечает Bloomberg.

Объединенный банк с активами более 220 млрд долл. станет третьим по этому показателю среди финансовых институтов стран Персидского залива, его капитализация превысит 46 млрд долл.

NCB заплатит 28,45 саудовского рияла (7,58 долл.) за акцию Samba, что оценивает весь банк в 55,7 млрд риялов. Сделка будет оплачена акциями NCB.

В результате акционерам NCB будет принадлежать 67,4% объединенного банка, акционерам Samba - 32,6%. Фонд национального благосостояния Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF), являющийся крупнейшим акционером обоих банков, будет владеть 37,2% объединенного фининститута.

Ожидается, что сделка будет закрыта в первом полугодии 2021 года.

Сильный банковский сектор является основой для реализации плана властей Саудовской Аравии по диверсификации экономики страны и снижению ее зависимости от нефтяного сектора. Ряд ключевых элементов этого плана, в том числе, поддержка предпринимательской активности и наращивание ипотечного кредитования, в значительной мере зависит от банков.

Акции National Commercial Bank прибавляют в цене 1,3% на торгах в понедельник, стоимость бумаг увеличилась на 1,1%.

МинПром

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