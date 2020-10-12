Списание старых вагонов оставит Укрзализныцю без подвижного состава – депутат

Списание старых вагонов из-за ограничений срока их эксплуатации приведет к дефициту вагонов в "Укрзализныце". Об этом заявил народный депутат, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев в эфире телеканала "Украина 24".



По словам народного депутата, вагоны государственной "Укрзализныци" постарше, чем подвижной состав частных операторов. "Идея по списанию вагонов приведет к тому, что вагонов государственных не будет", - сказал К.Бондарев.



По словам народного депутата, никакой стратегии развития железной дороги нет, вместо этого есть отдельные странные шаги власти. "Нет плана развития этой компании, нет идей по строительству, большому строительству в "Укрзализныце", а есть только истерики и идеи, как еще где-то что-то подхватить", - подчеркнул он.



Ранее сообщалось, что Минэкономики вместе с Мининфраструктуры работают над разработкой Программы кардинального обновления железнодорожной отрасли. Якобы это может привести к росту экономики. Так, инициатива по решению проблематики рынка грузовых вагонов базируется на введении ограничений срока эксплуатации на основные группы грузовых вагонов; поощрении спроса на новые вагоны украинских производителей из-за компенсации государством процентной ставки по кредитам на приобретение железнодорожных вагонов; ограничении ввоза и эксплуатации старых вагонов из соседних государств в Украине; применении технического инструмента для проведения дополнительных ремонтов и инспекций старых вагонов, которые подорожают в обслуживании.



Участники рынка и эксперты выступают критически против такой инициативы, особенно в период экономического кризиса. Например, президент Ассоциации "Укрведтранс" Наталья Петриченко заявила, что намерение Мининфраструктуры сократить срок эксплуатации грузовых вагонов нарушает европейские директивы. По ее словам, подписав Соглашение об ассоциации с ЕС, Украина взяла на себя обязательства привести свою законодательную базу в соответствие с европейскими директивами, в которых не предусмотрено нормативный срок службы вагонов.



В свою очередь, президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что списание вагонов из-за сокращения срока эксплуатации заставит "Укрзализныцю" покупать новые, хотя гораздо важнее направлять инвестиции в обновление железнодорожной инфраструктуры.



Ранее вице-президент Всеукраинского аграрного совета Михаил Соколов назвал намерения списывать рабочие вагоны только из-за возраста очень странным решением, отметив, что вагоны нужно списывать исходя из их технического состояния, а не срока эксплуатации.



МинПром

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