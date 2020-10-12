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Рост цен на промышленную продукцию в сентябре замедлился до 1,7%

12.10.20 14:30 , Интерфакс-Украина
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Цены производителей промышленной продукции в сентябре выросли на 1,7%, тогда как в августе рост составил 2,3%, в июле – 0,4%, а в июне и мае было зафиксировано их снижение соответственно на 2% и 0,6%. Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает Интерфакс-Украина.

По подсчетам Госстата, в пределах страны в сентябре к августу 2020 года цены промпроизводителей увеличились на 1%, тогда как при поставках за ее пределы – на 4,5%.

В годовом измерении (к аналогичному месяцу 2019 года) по итогам сентября 2020 года цены в промышленности снизились на 1,7%, тогда как по итогам августа – на 4,7%, июля – на 7,5%, июня – на 4,6%, мая – на 5,1%. Такой результат обусловлен падением промышленных цен в Украине за год на 5,1%, тогда как при экспортных поставках они увеличились на 13%.

В третьем квартале 2020 года по сравнению с предыдущим кварталом цены производителей выросли на 0,9%, тогда как по сравнению с аналогичным периодом 2019 года цены производителей снизились на 4,7%.

Госстат уточнил, что с начала года (сентябрь 2020 года к декабрю 2019 года) рост цен производителей составил 6,3%, в том числе за пределы страны – 21,9%.

МинПром

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