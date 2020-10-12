Евросоюз согласился оценить выполнение Соглашения об ассоциации с Украиной На 22-м саммите "Украина-ЕС", состоявшемся 6 октября в Брюсселе, Киев предоставил Евросоюзу ряд предложений, которыми хотел бы дополнить и откорректировать Соглашение об ассоциации, вступившее в силу 1 сентября 2017 года.



Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" рассказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.



"Нынешний саммит был об итогах более чем годового периода деятельности президента Зеленского и прогресса Украины за этот год. Очень важно, чтобы Европейский союз справедливо оценил этот прогресс. И он действительно это оценил", – отметил И.Жовква.



Замглавы ОП уточнил: "Евросоюз согласился на то, что в 2021 году будет осуществлена ​​совместная оценка выполнения соглашения об ассоциации Украина-ЕС. Не только Украина будет отчитываться, а будет общая оценка того, как Украина и Евросоюз выполнили соглашение об ассоциации, и эта общая оценка станет движущей силой для пересмотра соглашения в тех моментах, где она уже устарела. Речь идет о семи приложениях к Соглашению об ассоциации. Мы передали наши стремления, хотим обновить. Европейский союз изучает сейчас этот документ".



"До этого ЕС не соглашался даже говорить о возможности пересмотра соглашения об ассоциации. Он говорил, что надо полностью использовать существующие инструменты", – рассказал дипломат.



Одним из главных пунктов, который запросил на саммите Киев, был допуск украинской промышленной продукции на европейские рынки.



"Мы говорили и о "промышленном безвизе". В настоящее время действует оценочная миссия ЕС для изучения украинского законодательства в соответствующей сфере. Позже она оценит способность наших сертификационных институтов. А результатом этого в итоге должно быть соглашение об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции, что мы называем "промышленным безвизом", – рассказал собеседник "Интерфакса".



По словам замглавы ОП: "Евросоюз также долго не шел на это, долго говорили о необходимости принятия соответствующего законодательства. Оно в Украине уже принято, уже оценивается в ЕС, и вопрос сдвинулся с места".



Кроме того, как отметил дипломат, Украина на переговорах подняла вопрос об общем с ЕС авиапространстве: "По Соглашению об общем авиационном пространстве, то мы знаем, что, в принципе, там остались технические вопросы. Но, к сожалению, они остались. И Евросоюз четко сказал, что пока не завершится процесс формального выхода Великобритании из ЕС, это соглашение не будет заключено. Но как только завершится этот процесс, сделка будет заключена. Даже было названо конкретное время – начало 2021 года".



"Кроме того, были намечены несколько новых сфер, которые мы до этого не поднимали. Например, каким образом Украина могла бы быть вовлечена в Европейской зеленой соглашения (The European Green Deal). Диалог в направлении киберзащиты – это то, где мы можем обменяться опытом", – добавил И.Жовква.



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