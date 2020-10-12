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Метинвест заканчивает крупнейший экологический проект в истории страны

12.10.20 13:54 , МариупольСити
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Подходит к завершению крупнейший экологический проект в истории независимой Украины – реконструкция аглофабрики меткомбината имени Ильича Группы "Метинвест".

Масштабная реконструкция аглофабрики меткомбината имени Ильича ведется на протяжении нескольких лет. Пошагово проводится модернизация агломашин, в ходе которой ремонтируют коллекторы отходящих газов, газовоздухопроводы горна, заменяют улитки эксгаустера и вакуум-камеры.

Но основные усилия сосредоточены на строительстве двухступенчатой системы очистка агломерационных газов. Отходящие газы сначала проходят через циклоны, где отсеивается крупная фракция. Далее газ поступает в рукавный фильтр, где происходит полная его очистка от пыли и серы.

В зоне спекания аспирационными системами уже оборудованы все 12 агломашин. Установлено необходимое оборудование на шести машинах второго аглокорпуса. На завершающей стадии работы по установке второй ступени газоочистки на остальных шести машинах.

Параллельно ведется наладка программного обеспечения системы управления газоочистным оборудованием. С ее помощью специалисты смогут следить за всеми технологическими процессами с мониторов компьютеров.

"Сегодня реконструкция аглофабрики подходит к концу. Уже совсем скоро весь аспирационный комплекс будет введен в промышленную эксплуатацию, что позволит нам достигнуть европейских экологических стандартов по уровню очистки выбросов пыли и газов", - отметил генеральный директор меткомбината имени Ильича Группы "Метинвест" Тарас Шевченко.

Напомним, в листопрокатном цехе "1700" ММК имени Ильича Группы Метинвест в активной фазе следующий этап реконструкции стана. Специалисты выполняют монтаж новой гидравлической моталки для смотки 32-тонных горячекатаных рулонов.

Масштабная реконструкция аглофабрики меткомбината имени Ильича ведется на протяжении нескольких лет. Пошагово проводится модернизация агломашин, в ходе которой ремонтируют коллекторы отходящих газов, газовоздухопроводы горна, заменяют улитки эксгаустера и вакуум-камеры.

Но основные усилия сосредоточены на строительстве двухступенчатой системы очистка агломерационных газов. Отходящие газы сначала проходят через циклоны, где отсеивается крупная фракция. Далее газ поступает в рукавный фильтр, где происходит полная его очистка от пыли и серы.

В зоне спекания аспирационными системами уже оборудованы все 12 агломашин. Установлено необходимое оборудование на шести машинах второго аглокорпуса. На завершающей стадии работы по установке второй ступени газоочистки на остальных шести машинах.

Параллельно ведется наладка программного обеспечения системы управления газоочистным оборудованием. С ее помощью специалисты смогут следить за всеми технологическими процессами с мониторов компьютеров.

"Сегодня реконструкция аглофабрики подходит к концу. Уже совсем скоро весь аспирационный комплекс будет введен в промышленную эксплуатацию, что позволит нам достигнуть европейских экологических стандартов по уровню очистки выбросов пыли и газов", - отметил Т.Шевченко.

Напомним, в листопрокатном цехе "1700" ММК имени Ильича Группы Метинвест в активной фазе следующий этап реконструкции стана. Специалисты выполняют монтаж новой гидравлической моталки для смотки 32-тонных горячекатаных рулонов.

МинПром

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