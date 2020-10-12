В 3 квартале выплавка стали НЛМК выросла на 3% Производство стали НЛМК в 3 квартале 2020 года выросло на 3% г/г, до 3,9 млн т, говорится в сообщении компании.



Продажи увеличились на 11% г/г до 4,4 млн т, в основном за счет роста реализации чугуна на рынки США, Китая и Турции. В сравнении с прошлым кварталом продажи были выше на 2%, доля готовой продукции в портфеле продаж выросла с 56% до 62%.



Продажи на экспортных рынках выросли на 42% г/г до 1,8 млн т с увеличением отгрузки полуфабрикатов. Снижение относительно 2 квартала 2020 года на 10% отражает восстановление деловой активности в России и нормализацию доли экспортных продаж российских активов, говорится в сообщении НЛМК.



Продажи на "домашних" рынках составили 2,8 млн т (-2% г/г) на фоне снижения спроса на заготовку для производства труб большого диаметра на рынке РФ. В сравнении с прошлым кварталом продажи выросли на 19% благодаря восстановлению спроса на готовый прокат на российском рынке.



По итогам 9 месяцев производство стали составило 11,9 млн т, не изменившись по отношению к аналогичному периоду 2019 года. Продажи выросли на 3% г/г до 13,3 млн т за счет роста реализации чугуна в 4 раза до 1 млн т.



Продажи на "домашних" рынках снизились на 4% г/г до 8,1 млн т, в основном, из-за снижения спроса на рынке США. Продажи на экспортных рынках выросли на 16% г/г до 5,2 млн т на фоне увеличения экспорта чугуна и слябов третьим лицам.



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