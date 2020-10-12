ГОКи Фирташа увеличили производство ильменитового концентрата В январе-сентябре 2020 года по сравнению с 9 месяцами 2019 года входящие в Group DF предприятия Междуреченский горно-обогатительный комбинат (Междуреченский ГОК) и "Валки-Ильменит" (оба - Житомирская область) увеличили производство ильменитового концентрата на 5,6% до 93 тыс. тонн. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Group DF.



"Третий квартал у нас стабильный рост объемов производства, все контракты перед покупателями нашей продукции выполнены на 100%. 42% продукции было экспортировано европейским клиентам. Производственные и инвестиционные планы полностью выполнены. С начала года капитальные инвестиции составили более 89 млн гривен. Проходит плановое обновление основных фондов, покупается современное оборудование, которое позволяет более эффективно управлять всем технологическим процессом добычи и обогащения руды. В наших планах и далее увеличивать объемы производства основной продукции. Мы уверенны в будущем постепенном восстановлении глобальных рынков, на которых мы работаем", – прокомментировал председатель обществ "Валки-Ильменит" и "Междуреченский ГОК" Сергей Косенко.



Согласно сообщению, слаженная работа горно-обогатительных комбинатов дает и социальный эффект: средняя зарплата на комбинатах выросла до 13,2 тыс. гривен; рост налоговых отчислений составил 7,2% (в бюджеты разных уровней было уплачено 76,3 млн гривен).



Напомним, 2019 Междуреченский ГОК и "Валки-Ильменит" увеличили производство ильменитового концентрата на 7,2% до 150 тыс. тонн.



Направление добычи титанового бизнеса Group DF включает два действующих ГОКа (Междуреченский ГОК и "Валки-Ильменит") и два строящихся ГОКа - Стремигородский ГОК (Житомирская область) и Мотроновский ГОК (Днепропетровская область).



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