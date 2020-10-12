Более 50% электросетей страны нуждаются в капремонте В Украине более половины от текущего количества электрических сетей требуют денежных вложений для проведения капитального ремонта. По наблюдению специалистов, эта инфраструктура уже совсем изношена, а отдельные сети уже не в состоянии покрыть даже 30% своей работы.



Как прокомментировали в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины, на данный момент страна считается одним из самых отсталых государств в Европе в отношении инвестирования средств в ремонт и поддержку электросетей.



Это в свою очередь также ухудшает показатели государства в рейтинге безопасности электрического снабжения.



В самом министерстве призывают в срочном порядке инициировать соответствующие программы и найти дополнительные инвестиции для ремонта электросетей, иначе ситуация может стать необратимой. Среди главных предложений Минэнерго упоминает введение так званого RAB-регулирования.



"Такой механизм введен в Европе 10 лет назад, благодаря чему местные операторы сетей распределения электроэнергии обеспечены инвестиционным ресурсом", – говорит пресс-служба Минэнерго.



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