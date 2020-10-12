Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Более 50% электросетей страны нуждаются в капремонте

12.10.20 13:21 , Первый Деловой телеканал
печать
размер текста:

В Украине более половины от текущего количества электрических сетей требуют денежных вложений для проведения капитального ремонта. По наблюдению специалистов, эта инфраструктура уже совсем изношена, а отдельные сети уже не в состоянии покрыть даже 30% своей работы.

Как прокомментировали в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины, на данный момент страна считается одним из самых отсталых государств в Европе в отношении инвестирования средств в ремонт и поддержку электросетей.

Это в свою очередь также ухудшает показатели государства в рейтинге безопасности электрического снабжения.

В самом министерстве призывают в срочном порядке инициировать соответствующие программы и найти дополнительные инвестиции для ремонта электросетей, иначе ситуация может стать необратимой. Среди главных предложений Минэнерго упоминает введение так званого RAB-регулирования.

"Такой механизм введен в Европе 10 лет назад, благодаря чему местные операторы сетей распределения электроэнергии обеспечены инвестиционным ресурсом", – говорит пресс-служба Минэнерго.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
13:54
Метинвест заканчивает крупнейший экологический проект в истории страны
13:38
Red River Resources произвела рекордный объем меди
13:12
В 3 квартале выплавка стали НЛМК выросла на 3%
13:03
Свыше 25% украинцев находятся за чертой бедности – омбудсмен
12:48
Через 10 лет в ЕС хотят построить 40 ГВт мощностей для получения водорода
12:30
За 9 месяцев ИнГОК нарастил выпуск товарного железорудного концентрата на 7,3%
12:17
ГОКи Фирташа увеличили производство ильменитового концентрата
12:10
Ливия заявила о возобновлении добычи нефти на крупнейшем месторождении
11:53
Иск к Норникелю на 2 млрд долл. рассмотрят в конце ноября
11:35
За полгода Иран произвел 24,62 млн тонн железорудного концентрата
11:19
На Белорусской атомной электростанции запустили первый реактор
11:04
Покровский ГОК направил 190 млн грн. на модернизацию
10:52
Запорожкокс в сентябре нарастил выпуск кокса
10:32
Украина должна выиграть конкуренцию за таланты и капитал на мировом рынке – Шмыгаль
10:12
Немецкие сталевары ждут роста объемов производства и цен
09:58
Администрация КЖРК обещает матпомощь протестующим при прекращении забастовки
09:30
Северсталь возобновила коронавирусные ограничения
09:03
США вводят антидемпинг на алюминиевый лист из 18 стран
08:56
Цены на нефть начинают неделю снижением
08:04
Индийская SAIL увеличила квартальные продажи на 31%
09.10.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!