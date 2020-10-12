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Свыше 25% украинцев находятся за чертой бедности – омбудсмен

12.10.20 13:03 , Зеркало недели
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В Украине прожиточный минимум составляет около 75 долл. на одного человека в месяц. Минимальная зарплата в стране — 176 долл., а более четверти всего населения Украины находится за чертой бедности. Об этом заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в ходе Социального форуме Совета ООН по правам человека.

"Несмотря на увеличение уровня оплаты труда, в Украине наблюдается такое явление, как бедность работающих. По оценкам экспертов, каждому третьему работающему не хватает заработной платы на удовлетворение необходимых жизненных потребностей, а каждый второй трудоспособный работает на условиях вторичной занятости", — отметила Л.Денисова.

Она также подчеркнула, что в Украине неизменно высоким остается уровень бедности среди лиц пенсионного возраста. По словам Л.Денисовой, пенсию в размере ниже или на уровне предела монетарной бедности получают около 80% украинских пенсионеров.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предположил, что через 15 лет Украина не сможет выплачивать пенсии. Как сообщалось, в 2021 году пенсии будут повышать поэтапно 5 раз. В марте 2021 года проведут индексацию пенсий на 11%. Ранее президент Владимир Зеленский заявил о том, что украинцам не стоит рассчитывать на существенное увеличение зарплат и пенсий в 2021 году.

МинПром

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