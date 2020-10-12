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За 9 месяцев ИнГОК нарастил выпуск товарного железорудного концентрата на 7,3%

12.10.20 12:30 , fixygen.ua
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Ингулецкий горно-обогатительный комбинат (ИнГОК, Кривой Рог Днепропетровской обл.), входящий в группу "Метинвест", в январе-сентябре текущего года увеличил производство товарного железорудного концентрата, по оперативным данным, на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 8 млн 963,2 млн тонн.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" на предприятии, в сентябре произведено 963,190 тыс. тонн товарного концентрата с содержанием 66% железа, при этом добыто 2,407 тыс. тонн сырой руды.

Как сообщалось, ИнГОК в 2019 году увеличил производство товарного железорудного концентрата на 1,2% по сравнению с предыдущим годом - до 11,052 млн тонн.

Предприятие специализируется на добыче и переработке железистых кварцитов Ингулецкого месторождения, расположенного в южной части Криворожского железорудного бассейна. Производит два вида железорудного концентрата с содержанием железа 64,8% и 67%. Производственная мощность - 14 млн тонн железорудного концентрата в год.

ИнГОК входит в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк, 71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%). Управляющей компанией группы "Метинвест" является ООО "Метинвест Холдинг".

МинПром

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