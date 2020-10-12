Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Ливия заявила о возобновлении добычи нефти на крупнейшем месторождении

12.10.20 12:10 , Интерфакс
печать
размер текста:

Национальная нефтяная компания Ливии в воскресенье объявила о возобновления добычи на самом крупном нефтяном месторождении в стране "Шарара", сообщает британская газета The Independent.

Решение о восстановлении добычи принято после достижения соглашения с силами, лояльными Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, который пообещал не чинить препятствий функционированию этого месторождения.

Заявление компании прозвучало на фоне мирных переговоров, которые начали противоборствующие стороны межливийского конфликта в преддверии более масштабных переговоров, которые должны начаться в следующем месяце под эгидой ООН.

В Ливии на протяжении длительного времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи правительство национального согласия Файеза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны и поддерживаемый Ливийской национальной армией под командованием Х.Хафтара.

По данным западных СМИ, силы Хафтара поддерживают Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет. На стороне правительства в Триполи, в свою очередь, выступают Турция, Катар и Италия.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:30
За 9 месяцев ИнГОК нарастил выпуск товарного железорудного концентрата на 7,3%
12:17
ГОКи Фирташа увеличили производство ильменитового концентрата
11:53
Иск к Норникелю на 2 млрд долл. рассмотрят в конце ноября
11:35
За полгода Иран произвел 24,62 млн тонн железорудного концентрата
11:19
На Белорусской атомной электростанции запустили первый реактор
11:04
Покровский ГОК направил 190 млн грн. на модернизацию
10:52
Запорожкокс в сентябре нарастил выпуск кокса
10:32
Украина должна выиграть конкуренцию за таланты и капитал на мировом рынке – Шмыгаль
10:12
Немецкие сталевары ждут роста объемов производства и цен
09:58
Администрация КЖРК обещает матпомощь протестующим при прекращении забастовки
09:30
Северсталь возобновила коронавирусные ограничения
09:03
США вводят антидемпинг на алюминиевый лист из 18 стран
08:56
Цены на нефть начинают неделю снижением
08:04
Индийская SAIL увеличила квартральные продажи на 31%
09.10.20
18:01
МВФ потребовал отменить госрегулирование тарифов на коммуналку
17:55
Энергоатом хочет достроить блоки ХАЭС за счет повышения цен на электроэнергию
17:30
Выручка от экспорта черных металлов упала на 17%
17:10
АМКУ учел требования металлургов и обязал УЗ пересмотреть условия перевозки грузов
16:53
Обжалование штрафа от Польши займет у Газпрома не менее 5 лет – эксперты
16:34
Северсталь нарастила выпуск продукции
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!