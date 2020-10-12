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На Белорусской атомной электростанции запустили первый реактор

12.10.20 11:19 , БЕЛТА
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В реакторе первого энергоблока Белорусской атомной электростанции началась управляемая цепная реакция деления, сообщили БЕЛТА в Министерстве энергетики.

Как уточнили в ведомстве, в соответствии с графиком сооружения БелАЭС, на первом энергоблоке успешно запущена цепная реакция. "Реакторная установка выведена на минимально контролируемый уровень мощности. Таким образом положено начало жизненного цикла реактора", - сообщается на сайте Минэнерго.

В ближайшее время на первом энергоблоке проведут исследования, которые позволят подтвердить надежность всей системы ядерно-физического контроля и ядерной безопасности реакторной установки. Следующим этапом станет энергетический пуск первого энергоблока с включением в энергосистему страны.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту "АЭС-2006" вблизи Островца Гродненской области. Генеральным подрядчиком выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом". Энергоблоки поколения "3+" имеют улучшенные технико-экономические показатели. Главной особенностью энергоблока является уникальное сочетание активных и пассивных систем безопасности.

МинПром

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