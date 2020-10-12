Запорожкокс в сентябре нарастил выпуск кокса Комбинат "Запорожкокс" в сентябре 2020 года увеличил производство доменного кокса на 3% по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года – до 65,05 тыс. т.



Об этом говорится в сообщении на сайте предприятия.



За девять месяцев "Запорожкокс" произвел 643,4 тыс. т доменного кокса. Это на 4,3% больше, чем за соответствующий период 2019-го.



По итогам 2019 года комбинат нарастил производство доменного кокса на 0,3% по сравнению с предыдущим годом – до 827,5 тыс. т.



"Запорожкокс" – крупный производитель коксохимической продукции. Входит в группу "Метинвест Холдинг". Главным покупателем продукции предприятия является МК "Запорожсталь". Угольное сырье предприятие получает от поставщиков из Украины, России, США, Канады.



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