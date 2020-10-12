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Украина должна выиграть конкуренцию за таланты и капитал на мировом рынке – Шмыгаль

12.10.20 10:32 , Укринформ
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Украина должна сформировать конкурентоспособные условия для бизнеса и инвестиций и возобновить доверие к государству. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на втором заседании рабочей группы по разработке Национальной экономической стратегии до 2030 года, сообщает Укринформ со ссылкой на Правительственный портал.

"Украина должна стать самой привлекательной страной экономических возможностей для инвестиций, инноваций, ведения бизнеса, лучшим местом для реализации творческого потенциала, воплощения идей и собственного развития. Необходимо сформировать конкурентоспособные условия для бизнеса и инвестиций и возобновить доверие к государству. Также мы должны выиграть конкуренцию за капитал на мировом рынке и стимулировать развитие инноваций и модернизации секторов экономики для обеспечения их конкурентоспособности на международном рынке. И в конце концов способствовать развитию человеческого потенциала и выиграть конкуренцию за таланты", - сказал Д.Шмыгаль.
Участники мероприятия рассмотрели видение стратегии и техническую задачу для разработки конкретных направлений стратегии экспертными группами, работающими на платформе Центра экономического восстановления.

Координатор рабочей группы, исполнительный директор Центра экономического восстановления Кирилл Криволап представил материалы, над которыми работает группа.

"Сегодня над созданием документа работают 20 экспертных групп по разным направлениям. Мы провели анализ тенденций развития экономики в Украине и в мире, проанализировали уже утвержденные на государственном уровне стратегии, доктрины и Указ Президента Украины «О Целях устойчивого развития Украины на период до 2030 года». Безусловно, мы также учитываем изменения условий развития нашего государства, которые сложились в результате российской вооруженной агрессии против Украины, а также тенденции в образовании и медицине из-за мировой пандемии. Наша задача, чтобы документ, который будет разработан, максимально соответствовал вызовам настоящего и учитывал будущие изменения, которые мы сейчас можем прогнозировать", - отметил К.Криволап.

К процессу разработки Национальной экономической стратегии привлечены чиновники, ведущие специалисты из разных сфер, ученые, международные аналитики, представители бизнеса.

Как сообщалось, процесс создания Национальной экономической стратегии инициировал премьер-министр Украины Д.Шмыгаль во время встречи с представителями украинского бизнеса. На встрече были определены семь векторов развития Украины, которые станут основой разработки стратегии. Среди них - стимулы для промышленности, агросектора, добычи, транспортные коридоры, стимулы для IT и R & D, инфраструктуры и внутренних перевозок, энергетического сектора.

Инициативы, заложенные в стратегии, будут выделены в государственные целевые программы.

МинПром

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