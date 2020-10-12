Немецкие сталевары ждут роста объемов производства и цен Как сообщает агентство Platts, настроения на рынке стали в Германии остаются оптимистичными, при этом ожидается, что в ближайшие недели цены и объем производства продолжат расти.



Индекс динамики цен на сталь составил 75, аналогично сентябрьскому опросу 77, что указывает на умеренные ожидания роста (индекс 50 указывает на стабильность). В отличие от сентябрьского исследования, где прогноз был на уровне 81, ожидая резкого роста, дистрибьюторы в октябре поднялись до 75, что соответствует показателям конечных покупателей и производителей.



Рост цен в основном вызван листовым прокатом, который с конца лета имеет тенденцию к росту. Ежедневный индекс Platts TSI для г/к рулона на условиях франко-завод в Рурской области вырос почти на 50 евро в течение сентября, до 499 евро за тонну 8 октября, в то время как европейские цены на арматуру на условиях франко-завод для Северо-Западной Европы выросли лишь незначительно. 2 октября, согласно еженедельному индексу Platts TSI, чуть больше 5 евро за месяц, до 475,50 евро за тонну.



Поскольку немецкие производители будут продолжать наращивать объемы производства, ожидается, что производство стали продолжит расти, при этом индекс, включающий всех участников рынка, составляет 68, что немного ниже, чем 71 в предыдущем месяце.



Запасы, как ожидается, будут в основном стабильными, с небольшим смещением вверх, при индексе 56, предполагающем, что закупки увеличиваются после недавней паузы в секторе распределения. Однако ожидания производителей, дистрибьюторов / трейдеров и конечных покупателей неоднозначны. Заметно изменились ожидания конечных покупателей. Сентябрьский индекс показал умеренное снижение запасов, которое в октябре сменилось ростом, а ожидания производителей изменились с 31 до 42.



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