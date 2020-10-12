Администрация КЖРК обещает матпомощь протестующим при прекращении забастовки Администрация Криворожского железорудного комбината (КЖРК) заявила о возможности выплаты протестующим работникам материальной помощи на оздоровление и бытовые нужды в случае прекращения забастовки и нормализации деятельности предприятия.



"В случае поступления от своих работников, которые оставались в шахтных условиях после окончания рабочих смен и не выполняли трудовую функцию, заявлений о предоставлении им материальной помощи на оздоровление или на насущные бытовые нужды, администрация ПАО "КЖРК" оставляет за собой право на их полноценное рассмотрение и удовлетворение. Поэтому, пользуясь случаем, призываем найти решительность наших сотрудников, которые до сих пор остаются в шахте, прекратить свою неправомерную деятельность и вернуться к нормальной жизни", - указано в официальной информация КЖРК о текущей ситуации на предприятии, обнародованной на корпоративном сайте в воскресенье.



При этом отмечается, что к настоящему времени работники шахты "Октябрьская" отказываются покидать подземные шахтные условия, где они незаконно находятся, начиная с 3 сентября 2020 года, несмотря на все попытки администрации убедить их прекратить неправомерные действия.



28 сентября КЖРК обратился в Октябрьский районный суд Кривого Рога с иском к 10 ответчикам - физическим лицам, являющимся работниками предприятия, третьи лица – профсоюзные организации предприятия, о признании незаконными забастовки, организованной ответчиками в подземных условиях шахт предприятия и начатого 3 сентября без объявления и выдвижения официальных требований администрации.



30 сентября администрация КЖРК издала приказ №4012 о повышении тарифных ставок и окладов всем категориям работников предприятия с 1 октября еще на 10%.



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