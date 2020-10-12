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Северсталь возобновила коронавирусные ограничения

12.10.20 09:30
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С понедельника ЧерМК "Северстали" приостановил направление своих сотрудников в командировки, кроме исключительных случаев. По возвращении в Череповец работнику предстоит пройти 14-дневный карантин с обязательной сдачей теста на коронавирус.

Приостанавливается проведение массовых мероприятий, в том числе сменно-встречных, рабочих собраний и послесменных рапортов, а также конкурсов профессионального мастерства на базе внешних организаций.

"Ограничения касаются и наших подрядчиков — для вновь прибывших иногородних работников обязательны справки об отрицательном результате теста на коронавирус, проведенном перед выездом по месту жительства, а также по прибытии в Череповец. Для подрядных организаций, осуществляющих работы на нашей территории вахтовым методом, обязательно прохождение самоизоляции в течение 14 дней и сдача теста на коронавирус", —сообщил генеральный директор дивизиона "Северсталь Российская сталь" Евгений Виноградов.

Сотрудники также не допускаются на очное обучение на территорию внешних обучающих организаций. Обучение переносится в здание дирекции по персоналу.

МинПром

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