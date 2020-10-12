Цены на нефть начинают неделю снижением Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются в пределах 1% на опасениях за баланс спроса и предложения на рынке на фоне ослабления урагана "Дельта" в США и возобновлении добычи на месторождении в Ливии, свидетельствуют данные торгов, передает Прайм



По состоянию на 8.36 по киевскому времени цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,98% — до 42,43 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI — на 0,99%, до 40,2 доллара за баррель.



В центре внимания инвесторов ситуация с ураганом в США, из-за которого многие нефтяные компании были вынуждены ранее остановить добычу. В субботу Национальный центр США по слежению за ураганами сообщил, что шторм "Дельта" ослаб до уровня депрессии. Как сообщает агентство Рейтер, многие нефтедобывающие платформы в Мексиканском заливе уже начали работу.



Давление на цены также оказывают опасения переизбытка сырья на рынке, усилившиеся после того, как Ливийская Национальная нефтяная компания (National Oil Corporation, NOC) объявила о прекращении действия режима форс-мажора на крупнейшем в стране нефтяном месторождении Шарара.



"У нас есть объемы, возвращающиеся на рынок, в то время как спрос по-прежнему вызывает серьезную озабоченность в связи с ростом случаев заболевания Covid-19 в некоторых частях Европы", — прокомментировал агентству Блумберг глава отдела по сырьевой стратегии ING Уоррен Петтерсон (Warren Patterson).



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