Индийская SAIL увеличила квартральный продажи на 31%

Индийская государственная металлургическая компания SAIL зарегистрировала рост продаж на 31,3% во втором квартале финансового 2020 года (июнь-сентябрь) сравнению со вторым кварталом прошлого года.
SAIL добавила, что после карантина, связанного с COVID-19, у компании выросли продажи, начиная с июня 2020 года. Это привело к тому, что продажи в первой половине финансового года, закончившегося в марте 2021 года , вернулись к уровням. достигнуты за соответствующий период прошлого года.
Во втором квартале 2020-2021 финансового года производство товарной стали также выросло на 5,2% по сравнению с прошлым годом. Компания заявила, что ее стратегические маркетинговые усилия и инициативы, ориентированные на клиента, в сочетании с командной работой внесли свой вклад в улучшение продаж и производства.