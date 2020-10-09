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МВФ потребовал отменить госрегулирование тарифов на коммуналку

09.10.20 18:01 , РБК Украина
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Кабинет министров Украины предлагает отказаться от государственного регулирования тарифов на коммунальные услуги. Такие полномочия передадут местным органам власти.

Соответствующее решение принято на заседании правительства.

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, полномочия по формированию тарифов на тепло, горячую воду, водоснабжение и водоотведение полностью передадут на места. На сегодня они формируются Национальной комиссией (НКРЭКУ).

"Этот законопроект принимается на выполнение очередного структурного маяка, утвержденного меморандумом з МВФ. То есть правительство выполнило все свои обязательства по программе сотрудничества с МВФ, у которых были дедлайны в этом году", - отметил он.

Отметим, законопроект еще должна проголосовать Верховная Рада.

Согласно проекту, НКРЭКУ в течение двух месяцев после вступления этого закона в силу должна передать лицензионные дела субъектов хозяйствования в сферах тепло-, водоснабжения и водоотведения областным государственным администрациям и КГГА.

МинПром




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