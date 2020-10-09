Энергоатом хочет достроить блоки ХАЭС за счет повышения цен на электроэнергию Наиболее приемлемым способом обеспечить финансирование достройки блоков №3 и №4 Хмельницкой атомной станции является включение в себестоимость производства атомной электроэнергии инвестиционной составляющей. Об этом заявил и.о. президента НАЭК "Энергоатом" Петр Котин, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.



"По вопросу достройки ХАЭС-3 и ХАЭС-4 для меня вариант включения в себестоимость инвестиционной составляющей наиболее приемлемый", – сказал глава "Энергоатома".



По словам П.Котина, чтобы обеспечить финансирование достройки двух блоков ХАЭС, достаточно добавить к себестоимости 0,2 грн.



"Что нам нужно – 20 копеек дополнительно к нашей себестоимости, составляющей сейчас 54 коп за кВт-ч. Тогда это будет 74 коп. за кВт-ч, и все равно будет намного ниже себестоимости любой другой генерации. И этого в течение пяти лет с учетом годовой выработки АЭС (73 млрд кВт-ч, – ред.) будет достаточно в соответствии с тем ТЭО и объемом финансирования в 73 млрд грн, которое утверждено Кабмином", – пояснил глава НАЭК.



П.Котин добавил, что обсуждал этот вопрос как один из наиболее вероятных шагов для обеспечения финансирования с главой министерства энергетики Ольгой Буславец.



Он также отметил, что решение о включении инвестсоставляющей в себестоимость будет приниматься в рамках планируемого перехода на финансовую модель возложения специальных обязательство по обеспечению населения электроэнергией (ПСО).



"В рамках финансового ПСО будем обсуждать эти варианты и на следующий год планировать эту себестоимость", – сказал Котин.



В то же время глава "Энергоатома" обратил внимание, что начиная с августа по решению правительства компания отпускает электроэнергию населению по 1 коп. за кВт-ч (до этого – около 57 коп/кВт-ч), оценив затраты компании в результате таких действий в 40 млрд грн в год.



"Мы отпускаем по 1 коп, все остальное дорога, услуги поставщиков. И за год мы будем тратить около 40 млрд грн. Фактически это стоимость достройки одного энергоблока. Если мы будем отдавать не 40 млрд, а, к примеру, 30 млрд, этого уже достаточно, чтобы за 4-5 лет достроить энергоблок", – пояснил глава НАЭК.



Возвращаясь к вопросу финансирования достройки ХАЭС-3 и ХАЭС-4, глава "Энергоатома" отметил, что, кроме повышения себестоимости, есть и другие варианты, "которые могут работать", назвав, в частности, реализацию проекта "Энергомост" и получение в его рамках средств за счет экспорта электроэнергии в Европу с энергоблока ХАЭС-2, а также различные варианты кредитования.



"Мы сейчас постоянно встречаемся с инвесторами, с иностранными инвесторами, с подрядчиками. Они дают нам свои предложения – например, кредитование под поставки электроэнергии, лизинг при передаче оборудования. Британский банк Barclays высказывал свое желание принимать участие в финансировании достройки ХАЭС", – отметил П.Котин.



Как сообщалось, в сентября президент Владимир Зеленский подписал указ, которым поручил достроить два энергоблока Хмельницкой атомной станции и передать НАЭК "Энергоатом" в управление Кабинета министров.



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