Выручка от экспорта черных металлов упала на 17% Металлургические предприятия Украины в январе-сентябре текущего года сократили поступления от экспорта черных металлов на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 5,74 млрд долл. Об этом свидетельствует статистика Государственной таможенной службы, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.



Таким образом, на черные металлы за этот период пришлось 16,39% общего объема поступлений от экспорта товаров против 18,7% за девять месяцев прошлого года.



В том числе в сентябре поступления от экспорта черных металлов составили 590,98 млн долл.



В то же время Украина в январе-сентябре текущего года сократила импорт аналогичной продукции на 21,3% – до 758,79 млн долл. В сентябре этот показатель составлял 106,44 млн долл.



Кроме того, Украина в январе-сентябре сократила экспорт металлоизделий на 14,4% – до 677,18 млн долл. В сентябре их поставлено на $79,97 млн.



За этот период импорт металлоизделий снизился на 24,5% – до 631,27 млн долл. В сентябре их ввезено на 78,96 млн долл.



Как сообщалось, метпредприятия Украины в 2019 году снизили поступления от экспорта черных металлов на 12,1% по сравнению с 2018 годом – до 8,74 млрд долл. При этом на черные металлы пришлось 17,45% общего объема поступлений от экспорта товаров против 20,99% за 2018 год.



В то же время Украина в 2019 году снизила импорт аналогичной продукции на 6,9% – до 1 млрд долл. 251,82 млн.



Кроме того, Украина в 2019 году сократила экспорт металлоизделий на 6,1% – до 1,04 млрд долл. За этот период импорт металлоизделий возрос на 13,6% – до 1,1 млрд долл.



Напомним, Украина в 2018 году нарастила поступления от экспорта черных металлов на 14,7% по сравнению с 2017 годом – до 9,94 млрд долл. На черные металлы за 2018 год пришлось 20,99% общего объема поступлений от экспорта товаров против 20,03% в 2017 году.



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