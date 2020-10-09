Обжалование штрафа от Польши займет у Газпрома не менее 5 лет – эксперты Процесс обжалования многомиллиардного штрафа польского антимонопольного ведомства займет у российского "Газпрома" не менее пяти лет, полагают эксперты агентства Bloomberg.



Польский антимонопольный орган UOKiK оштрафовал "Газпром" на 7,6 млрд долл. за реализацию проекта газопровода "Северный поток-2" без его одобрения. "Газпром" уже заявил, что подаст апелляцию, и принятие решения, отмечают в Bloomberg, скорее всего, займет не менее пяти лет (учитывая текущую продолжительность антимонопольных процессов). Суды могут принять решение о рассмотрении дела в ускоренном режиме, если юристам удастся убедить их в срочности дела.



Спор может перейти от местного суда до Верховного, где он может застрять как минимум на три года. Решение UOKiK от 2006 года по вопросу о сговоре в области межбанковской комиссии все еще рассматривается польскими судами.



Эксперты Bloomberg не исключают риска политического вмешательства в процесс.



Невелики шансы, по мнению комментаторов агентства, продолжения спора в судах ЕС. "Поскольку решение основано на национальном законодательстве и принимается исключительно польским регулятором, без участия Европейской комиссии, последнее слово по делу будет за местными судами", - пишет Bloomberg.



"Прямое оспаривание решения Польши в судах ЕС в Люксембурге невозможно по тем же причинам. Но, поскольку Польша является членом ЕС и должна применять антимонопольные правила в соответствии с законами блока, существует небольшая вероятность того, что в ходе польских апелляций возникнет вопрос о сфере действия законодательства ЕС", - допускают эксперты.



"Если польский суд решит, что не может дать ответ, он может передать ряд вопросов в Суд ЕС. Такие вопросы не будут касаться существа спора и будут сосредоточены только на вопросах права. Споры также отсрочат принятие окончательного решения еще на два года или около того", - пишет агентство.



Штраф должен быть уплачен только после того, как апелляционный суд вынесет обязательный для исполнения вердикт. Если "Газпром" не заплатит, судьи могут приказать арестовать активы, отмечается в справке.



Польский штраф намного превышает антимонопольные штрафы ЕС для крупных технологических компаний, таких как Google, и намного выше штрафов, наложенных ЕС или другими национальными властями за нарушение правил слияния.



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