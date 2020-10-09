Северсталь нарастила выпуск продукции Объем производства чугуна "Северстали" в третьем квартале 2020 года увеличился на 3% к предыдущему кварталу и составил 2,40 млн тонн, что связано с завершением краткосрочных ремонтных работ доменных печей в предыдущем квартале.



Производство стали возросло на 3%, до 2,89 млн тонн вследствие увеличения объема производства чугуна, говорится в сообщении компании.



Консолидированные продажи стальной продукции выросли в третьем квартале 2020 года на 18% к предыдущему кварталу и составили 3,01 млн тонн из-за роста объемов производства стали, снизившейся доли экспортных продаж с длительным сроком реализации, а также сокращения объема складских запасов.



В третьем квартале "Северсталь" нарастила долю продаж стальной продукции на внутреннем рынке до 63% в связи с восстановлением внутреннего потребления в России.



Доля продукции с высокой добавленной стоимостью составила 49%, что было обусловлено отложенным спросом на продукцию с высокой добавленной стоимостью и сокращением складских запасов к предыдущему кварталу.



Объем продаж концентрата коксующегося угля на "Воркутауголь" сократился на 5% к предыдущему кварталу до 1,22 млн тонн вследствие снижения объемов производства концентрата и сокращения добычи горной массы на шахте "Заполярная".



Объем продаж железорудных окатышей увеличился на 3% к предыдущему кварталу и составил 2,61 млн тонн. Объем продаж железорудного концентрата увеличился на 3% и составил 1,96 млн тонн.



Объем производства чугуна за 9 месяцев практически не изменился относительно аналогичного периода прошлого года и составил 7,14 млн тонн. Производство стали сократилось до 8,55 млн тонн, в основном за счёт снижения объемов выплавки электростали после продажи сортового завода Балаково в июле 2019 года.



Доля продукции с высокой добавленной стоимостью за 9 месяцев сохранилась на высоком уровне в 45%. Доля продаж на внутреннем рынке составила 58%, что ниже показателя 2019 года.



Средние цены реализации стальной продукции сократились за 9 месяцев 2020 года от 10 до 19% к аналогичному периоду прошлого года, в зависимости от категории продукта, следуя за мировыми трендами.



Объем продаж железорудного концентрата увеличился на 14% к аналогичному периоду предыдущего года до 5,33 млн тонн на фоне роста объемов добычи на "Карельском окатыше" и Яковлевском руднике. Компания ожидает, что объем производства концентрата железной руды на Яковлевском руднике достигнет 2 млн тонн в 2020 году.



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