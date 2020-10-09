Газпром обнаружил новые запасы газы "Газпром" открыл газовую залежь на Ленинградском месторождении на шельфе Карского моря, говорится в сообщении газового холдинга.



"На Ленинградском месторождении Ямальского центра газодобычи открыта новая газовая залежь. В результате бурения и испытания разведочной скважины получен промышленный приток газа дебитом около 600 тыс. кубометров в сутки. Он свидетельствует о значительных объемах газа в новой залежи", - говорится в сообщении.



Как отмечает "Газпром", это существенно увеличивает промышленную ценность месторождения. Это четвёртое крупное открытие "Газпрома" на шельфе полуострова Ямал в Карском море за последние два года, указывает газовый холдинг.



Компания должна провести подсчёт новых запасов Ленинградского месторождения и представить эти данные в Государственную комиссию по запасам для внесения в государственный баланс.



Ленинградское газоконденсатное месторождение расположено в Карском море в пределах Ленинградского лицензионного участка. Текущие извлекаемые запасы газа оцениваются в 1,9 трлн кубометров и относятся к категории уникальных. На шельфе Ямала компании также принадлежит лицензия на право пользования недрами Русановского месторождения.



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