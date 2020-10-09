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Шведская компания покупает в Польше алюминиевый завод

09.10.20 15:30 , Металлоснабжение и сбыт
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Шведская компания Graenges заключила соглашение с польской Boryszew SA о структуре сделки по приобретению польского завода Aluminium Konin, выпускающего алюминиевый листовой прокат.

Данная сделка была анонсировала в конце ноября 2019 г. В сентябре текущего года она была утверждена Европейской комиссией. Закрыть ее планируется к концу октября.

В соответствии с согласованными условиями, стоимость Aluminium Konin составит 2,2 млрд. шведских крон ($242 млн.). Из них около 10% Graenges оплатит собственными акциями дополнительной эмиссии.

Как сообщает Graenges, приобретение польского завода даст ей возможность расширить сортамент и укрепить позиции на европейском рынке алюминиевой продукции для автомобилестроения. Aluminium Konin ежегодно выпускает до 100 тыс. т листового проката, предназначенного для производства упаковки, теплообменников, автокомпонентов и другой продукции.

МинПром

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