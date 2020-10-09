Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

В Украину вернулась инфляция

09.10.20 15:04 , РБК Украина
печать
размер текста:

Потребительские цены в Украине в сентябре 2020 года по сравнению с августом выросли на 0,5%. С начала года инфляция составила 1,7%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным статистического ведомства, в годовом измерении (к сентябрю 2019 года) инфляция замедлилась до 2,3% с 2,5% в августе 2020 года.

Продукты питания в Украине за сентябрь 2020 года подешевели на 0,7%. Больше всего подешевели фрукты - на 8,9% и овощи - на 7,0%. В то же время, яйца подорожали на 7,3%.

Как сообщало РБК-Украина, в июле НБУ улучшил прогноз по инфляции и ожидает, что рост потребительских цен к концу 2020 года составит 4,7%. В годовом измерении (к августу 2019 года) инфляция ускорилась до 2,5% с 2,4% в июле 2020 года.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
16:34
Северсталь нарастила выпуск продукции
16:11
АМКУ разрешил Тигипко купить Днепрометиз
15:51
С началом осени потребительские цены пошли в рост
15:48
Газпром обнаружил новые запасы газы
15:30
Шведская компания покупает в Польше алюминиевый завод
14:48
РГК инвестирует 1 млн евро в проверку транспортировки водорода в газовой сети Украины
14:32
На украинских заправках дорожает автогаз
14:15
Выручка Украины от экспорта электроэнергии упала на 24%
14:13
В августе США резко сократили экспорт коксующегося угля
13:54
Коронакризис подорвал товарооборот Украины
13:37
Ураган в Мексиканском заливе и забастовка в Норвегии повысили цену нефти
13:22
ОГХК остановила производство из-за долгов и не выплатила зарплаты
13:05
АМКУ должен заняться решением УЗ о сроках использования грузовых вагонов
12:46
НАБУ превысило полномочия, начав новую экспертизу по Роттердам+ – адвокат
12:32
Метинвест продлил срок погашения своих облигаций
12:10
ArcelorMittal остановит выплавку стали в Кракове
11:58
Локализация в Украине может заработать с середины 2021 года – Кисилевский
11:40
В IV квартале японские металлурги сократят выплавку стали
11:30
Nord Stream 2 AG отказался от комментариев относительно штрафа от Польши на 7,6 млрд долл.
11:08
Posco и ExxonMobil будут выплавлять криогенную сталь
08.10.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!