В Украину вернулась инфляция Потребительские цены в Украине в сентябре 2020 года по сравнению с августом выросли на 0,5%. С начала года инфляция составила 1,7%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.



По данным статистического ведомства, в годовом измерении (к сентябрю 2019 года) инфляция замедлилась до 2,3% с 2,5% в августе 2020 года.



Продукты питания в Украине за сентябрь 2020 года подешевели на 0,7%. Больше всего подешевели фрукты - на 8,9% и овощи - на 7,0%. В то же время, яйца подорожали на 7,3%.



Как сообщало РБК-Украина, в июле НБУ улучшил прогноз по инфляции и ожидает, что рост потребительских цен к концу 2020 года составит 4,7%. В годовом измерении (к августу 2019 года) инфляция ускорилась до 2,5% с 2,4% в июле 2020 года.



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