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РГК инвестирует 1 млн евро в проверку транспортировки водорода в газовой сети Украины

09.10.20 14:48 , Бизнес Цензор
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Украинская консалтинговая компания Региональная газовая компания инвестирует 1 млн евро (1,15 млн долл.) для начала испытаний по транспортировке водорода в газовой сети страны. Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на агентство S&P Global Platts.

Испытания продлятся 2,5 года, а инвестиции в проект составят 1 млн. евро. Во время испытаний будут собраны данные для перехода с газа на водород.

"Во время проведения испытаний будут собраны данные, необходимые для планирования будущего перехода от использования газа к применению водорода", – заявил Станислав Казда, член наблюдательного совета по вопросам газового бизнеса Group DF (менеджер РГК), делегатам Газового форума, проходившего 30 сентября.

"Сейчас мы находимся на втором этапе испытательной деятельности, который включает статические испытания и продлится до июня 2021", – сообщил С.Казда делегатам.

Первый этап подготовительной деятельности длился с января до конца июня, а третий и завершающий этап, предусматривающий проведение динамических испытаний, будет проведен с июля 2021 по июнь 2022 года. РГК изучает влияние водорода на газовую сеть в Украине и бытовые счетчики путем подачи смесей природного газа и водорода с различными уровнями концентрации – от 2% до 100% водорода.

Консалтинговая компания выбрала пять "закрытых полигонов" в Украине для проведения этих первых испытаний. Эти полигоны не подключены к общей распределительной сети и не имеют коммерческих потребителей.

"В Украине мы наблюдаем ситуации, которую нельзя встретить нигде в Европе", – сказал С.Казда.

"Газовая инфраструктура Украины является намного старше и построена по советским стандартам и из материалов советских времен. Каждая из выбранных областей имеет собственные конкретные условия, которые можно испытать", – сказал он.

"Начиная с середины 2022 мы хотели бы начать испытания на общей распределительной сети с участием коммерческих потребителей", – заявил С.Казда агентству S&P Global Platts в кулуарах форума. Он добавил, что бюджет реальных испытаний на газораспределительной системе после июля 2022 будет определен на основе результатов этапа испытаний, представленных сегодня.

С.Казда сказал, что целью фазы испытаний на "закрытых полигонах" и фазы испытаний на "реальной газораспределительной сети" является определение технологических изменений, необходимых для обеспечения транспортировки водорода в существующей сети, а также необходимого уровня инвестиций.

МинПром

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