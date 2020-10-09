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На украинских заправках дорожает автогаз

09.10.20 14:32
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В период с 2 по 9 октября розничные операторы повысили стоимость автогаза на 5 — 40 копеек за литр. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга "Консалтинговой группы А-95", передает enkorr.

Так, WOG и ОККО в среднем повысили цены на 37 и 11 копеек за литр, до 12,98 и 12,99 грн/л соответственно. На столичных станциях у WOG цена ресурса составляет 12,78 грн/л (+20 коп/л к 2 октября) у ОККО — 12,99 грн/л.

Сеть АЗК "БРСМ-Нафта" подняла цены на 10 копеек до 12,27 грн/л. Такие сети как AMIC и Shell повысили цены на 4 и 6 копеек, до 11,97 и 11,33 грн/л соответственно.

UPG повысила цены на 20 копеек за литр, до 12,05 грн/л. На АЗС "Параллель" автогаз подорожал на 38 копеек, до 12,73 грн/л. KLO, BVS и "Авантаж 7" за неделю подняли цены на 10 копеек.

В таких сетях как Chipo, "Татнефть", SUN OIL и Mango подняли цены на 5 — 10 копеек.

Средняя стоимость сжиженного углеродного газа по Украине с 2 по 9 октября составила 12,18 грн/л (+11 копеек).

МинПром

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