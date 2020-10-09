В августе США резко сократили экспорт коксующегося угля Экспорт коксующегося угля из США снизился почти на 40% в годовом исчислении до 2,64 миллиона тонн в августе, что было вызвано значительным сокращением поставок в Японию и Индию, поскольку производство стали в этих двух ключевых направлениях экспорта США упало на фоне резкого падения спроса на Covid-19.



США экспортировали 108 012 тонн коксующегося угля в Японию в августе, что на 86,4% меньше, чем за тот же месяц прошлого года, когда на Японию приходились самые большие продажи.



Производство необработанной стали в Японии пострадало из-за снижения мирового спроса на сталь, что вынудило многие предприятия страны в начале этого года отправить в простой доменные печи (ДП). Nippon Steel остановила шесть из своих 15 доменных печей в результате снижения спроса на сталь, в то время как JFE Steel закрыла свою доменную печь 4 в Курашики, перенеся ремонтные работы, первоначально запланированные на 2021 год, и временно закрыла доменную печь 4 в Фукуяме.



Но с восстановлением спроса на сталь в Японии в автомобильном и производственном секторах, JFE Steel перезапустила доменный цех, а Nippon Steel планирует возобновить работу на своей печи Kimitsu BF2 в конце ноября. Общий спрос на стальную продукцию в Японии в октябре-декабре прогнозируется на 10,1% ниже до 19,5 миллиона тонн за год, но рост на 4,1% с июля по сентябрь.



Поставки из США в Индию в августе составили 237 432 тонн, что почти на 54% меньше, чем годом ранее, так как спрос на коксующийся уголь в Индии пострадал из-за снижения спроса со стороны металлургических предприятий, сокращающих объемы продукции.



Экспорт в Украину также столкнулся с резким сокращением - на 47,2% в годовом исчислении до 277 073 тонн - когда экспорт коксующегося угля из США в страну резко вырос во второй половине 2019 года после того, как Россия ввела ограничения на экспорт коксующегося угля в Украину.



Поставки в Нидерланды в августе упали на 14,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 363 707 тонн, поскольку объемы производства стали оставались ниже нормальных уровней из-за слабого спроса в июле и начале августа.



На Бразилию приходилась самая большая доля экспорта коксующегося угля США в августе - 455 219 тонн, но эта доля все же снизилась на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вероятно, в результате сокращения производства стали в начале этого года.



Экспорт в Турцию упал на 48,2% в августе до 69 105 тонн, поскольку турецкие комбинаты воспользовались более низкими спотовыми ценами в Австралии, но общие поставки в Турцию из США увеличились более чем вдвое до 1,85 миллиона тонн за год с начала года, поскольку турецкие комбинаты продолжали в этом году работу на сравнительно высоких уровнях загрузки мощностей.



Экспорт коксующегося угля из США в январе-августе составил 24,77 миллиона тонн, что на 24,4% меньше, чем за тот же период 2019 года.



МинПром

... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



