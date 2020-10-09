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Выручка Украины от экспорта электроэнергии упала на 24%

09.10.20 14:15 , Интерфакс-Украина
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По данным Государственной таможенной службы, Украина в январе-сентябре 2020 года снизила выручку от экспорта электроэнергии на 24,3% (на 65,878 млн долл.) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 205,612 млн долл., в т.ч. в прошлом месяце поставлено э/э на 9,288 млн долл. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В Венгрию за девять месяцев текущего года экспортировано электроэнергии на 93,104 млн долл., Польшу – на 63,404 млн долл., Румынию – на 36,116 млн долл., другие страны – на 12,988 млн долл.

Кроме того, Украина в январе-сентябре импортировала электроэнергию на 113,618 млн долл. (в сентябре – на 2,277 млн долл.) против 31,174 млн долл. – за девять месяцев 2019-го. В том числе из Словакии – на 53,974 млн долл, Венгрии – на 37,927 млн долл, Беларуси – на 10,491 млн долл., других стран – 11,226 млн долл.

Как сообщалось, Украина в 2019 году увеличила выручку от экспорта электроэнергии на 14,1% (на 46,825 млн долл.) по сравнению с 2018 годом – до 378,767 млн долл., в т.ч в Венгрию поставлено на 231,359 млн долл., Польшу – на 84,584 млн долл, Молдову – на 41,683 млн долл., другие страны – на 21,141 млн долл.

Кроме того, Украина в 2019 году импортировала электроэнергию на 121,401 млн долл., в том числе из Беларуси - на 43,115 млн долл., Словакии – на 36,336 млн долл., Венгрии – на 26,485 млн долл, других стран – 15,465 млн долл.

В натуральном выражении Украина в 2019 году увеличила экспорт электроэнергии на 4,9% (на 303,6 млн кВт-ч) по сравнению с 2018 годом – до 6 млрд 469,3 млн кВт-ч, а импорт по итогам прошлого года составил 2 млрд 698,6 млн кВт-ч.

МинПром

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