Коронакризис подорвал товарооборот Украины Объем внешней торговли товарами в январе-сентябре 2020 года составил 73,066 млрд долл. Это на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (80,822 млрд долл.).



Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики Украины.



По данным Государственной таможенной службы, экспорт товаров из Украины за первые девять месяцев 2020 года составил 35,021 млрд долл., что на 6% меньше, чем в прошлом году, импорт сократился на 12% до 38,046 млрд долл.. Отрицательное сальдо зафиксировано на уровне 3,025 млрд долл.



Экспорт продовольствия за январь-сентябрь 2020 года сократился 1% до 15,478 млрд долл., экспорт металлов сократился на 17% до 6,745 млрд долл. Импорт топливно-энергетических товаров упал на 39% до 5,718 млрд долл.



Отметим, по данным НБУ, в сентябре 2020 глазу конъюнктура на мировых товарных рынках для украинских экспортеров улучшилась. Это произошло благодаря постепенной активизации спроса.



Напомним, по прогнозу НБУ, в 2020 году из-за сужения внешнего спроса, падение мировых цен на товары, которые преобладают в украинском экспорте, углубится по сравнению с предыдущим годом.



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