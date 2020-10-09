Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Коронакризис подорвал товарооборот Украины

09.10.20 13:54 , РБК Украина
печать
размер текста:

Объем внешней торговли товарами в январе-сентябре 2020 года составил 73,066 млрд долл. Это на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (80,822 млрд долл.).

Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики Украины.

По данным Государственной таможенной службы, экспорт товаров из Украины за первые девять месяцев 2020 года составил 35,021 млрд долл., что на 6% меньше, чем в прошлом году, импорт сократился на 12% до 38,046 млрд долл.. Отрицательное сальдо зафиксировано на уровне 3,025 млрд долл.

Экспорт продовольствия за январь-сентябрь 2020 года сократился 1% до 15,478 млрд долл., экспорт металлов сократился на 17% до 6,745 млрд долл. Импорт топливно-энергетических товаров упал на 39% до 5,718 млрд долл.

Отметим, по данным НБУ, в сентябре 2020 глазу конъюнктура на мировых товарных рынках для украинских экспортеров улучшилась. Это произошло благодаря постепенной активизации спроса.

Напомним, по прогнозу НБУ, в 2020 году из-за сужения внешнего спроса, падение мировых цен на товары, которые преобладают в украинском экспорте, углубится по сравнению с предыдущим годом.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
14:48
РГК инвестирует 1 млн евро в проверку транспортировки водорода в газовой сети Украины
14:32
На украинских заправках дорожает автогаз
14:15
Выручка Украины от экспорта электроэнергии упала на 24%
14:13
В августе США резко сократили экспорт коксующегося угля
13:37
Ураган в Мексиканском заливе и забастовка в Норвегии повысили цену нефти
13:22
ОГХК остановила производство из-за долгов и не выплатила зарплаты
13:05
АМКУ должен заняться решением УЗ о сроках использования грузовых вагонов
12:46
НАБУ превысило полномочия, начав новую экспертизу по Роттердам+ – адвокат
12:32
Метинвест продлил срок погашения своих облигаций
12:10
ArcelorMittal остановит выплавку стали в Кракове
11:58
Локализация в Украине может заработать с середины 2021 года – Кисилевский
11:40
В IV квартале японские металлурги сократят выплавку стали
11:30
Nord Stream 2 AG отказался от комментариев относительно штрафа от Польши на 7,6 млрд долл.
11:08
Posco и ExxonMobil будут выплавлять криогенную сталь
10:54
Минэнерго определило первые шахты, подлежащие закрытию
10:32
Украина обновила антирекорд заболеваемости коронавирусом
10:31
Беларусь уступила первое место России по поставкам дизтоплива в Украину
09:59
Цены на нефть завершают неделю уверенным ростом
09:29
В январе-сентябре КЖРК снизил выпуск руды на 13,3%
08:58
АМКР начал строительство новой фабрики окомкования за 250 млн долл.
08.10.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!