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НАБУ превысило полномочия, начав новую экспертизу по Роттердам+ – адвокат

09.10.20 12:46 , РБК Украина
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В действиях детективов Национального антикоррупционного бюро и частного эксперта Ирины Педь есть признаки уголовного правонарушения во время подготовки новой экспертизы по делу "Роттердам+". Об этом журналистам сообщил адвокат в деле Артем Трекке.

"В действиях детективов усматриваются признаки уголовных правонарушений, а также в действиях эксперта аналогично. В связи с этим стороной защиты поданы соответствующие заявления в орган досудебного расследования, чтобы он проверил и дал оценку этим фактам и обстоятельствам", - сообщил адвокат.

По его словам ГБР 8 октября открыло уголовное производство по факту составления заведомо ложной экспертизы.

"Стороной защиты подано соответствующее заявление относительно составления заведомо ложного заключения эксперта, а также превышение полномочий детективов", - добавил А.Трекке.

Напомним, 2 октября представители НАБУ заявили, что частный эксперт подтвердил предположение детективов относительно убытков от действия формулы в размере 39,9 млрд грн.

Адвокаты стороны защиты заявили, что экспертиза была сфабрикована задним числом в нарушение норм УПК и обратились с заявлением к Государственному бюро расследований.

Впоследствии стало известно, что частная компания, которая проводила экспертизу за год получила от НАБУ 520 тыс. грн без проведения тендеров. К сотрудничеству с НАБУ, компания специализировалась на экспертизах по гражданскому праву: оценивала размер пени по кредитным картам и стоимость наследственного имущества.

Дело "Роттердам+" было закрыто прокуратурой 27 августа 2020 года из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.

24 сентября Высший антикоррупционный суд, рассмотрев иск экс-нардепа Чумака, подтвердил законность этого решения САП. Суд признал, что прокурор принял решение о закрытии дела в соответствии с действующим законодательством и после надлежащего анализа всех собранных следствием за 3,5 года материалов.

После этого к ВАКС обратились Никопольский завод ферросплавов Игоря Коломойского и "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина с заявлением об отмене решения прокурора.

11 августа 2020 года финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы "Роттердам+". До этого также ни одна государственная экспертиза, проведенная по инициативе НАБУ, так и стороны защиты, не подтвердила нанесение ущерба.

МинПром

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