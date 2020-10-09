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ArcelorMittal остановит выплавку стали в Кракове

09.10.20 12:10 , МеталлСервис
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Польское подразделение металлургической компании ArcelorMittal объявило о закрытии доменного и сталеплавильного производств на предприятии в Кракове.

В числе причин указывается снижение спроса, вызванное пандемией COVID-19, рост затрат на сырьё и решение Европейской комиссии об увеличении квоты на беспошлинный импорт стали в ЕС, сообщает Platts.

В простое цеха завода находятся с ноября прошлого года. Процесс окончательной остановки доменной печи и сталелитейного цеха начнётся в октябре и продлится несколько недель.

Производственная мощность краковского предприятия – до 1,5 млн. тонн стали в год. Теперь производство чугуна и стали дивизионом ArcelorMittal Poland будет осуществляться за счёт предприятия в Dabrowa Gornicza. Краковский завод станет специализироваться на изготовлении проката с покрытием, заготовка будет поступать из Dabrowa Gornicza.

МинПром

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