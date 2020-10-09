Локализация в Украине может заработать с середины 2021 года – Кисилевский Требования по локализации машиностроительной продукции в рамках принятия законопроекта №3739, принятого Верховной Радой за основу 1 июля текущего года, могут вступить в силу с середины 2021 года из-за большого количества поправок, полагает заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.



"Наша задача - обеспечить нормальный старт этого законопроекта. К нему подано больше 2 тыс. поправок. Это поправочный терроризм, но мы с ними работаем", - сказал Кисилевский журналистам в кулуарах церемонии начала строительства новой аглофабрики на АМКР в четверг.



По его словам, среди предложенных поправок есть абсолютно неадекватные. "Например, одна из правок предлагает регулировать численность личного состава СБУ", - сказал нардеп, добавив, что в связи с большим количеством поправок локализация может заработать не с января 2021, а на полгода позже.



Комментируя отдельные заявления представителей ЕС по поводу законопроекта о локализации, он отметил: "Те публичные заявления, которые прозвучали со стороны, например, посла ЕС в Украине, - это эмоциональная реакция. В непубличном диалоге мы слышим от представителей ЕС более сдержанные и конструктивные высказывания по этому поводу".



При этом Кисилевский убежден, что европейские партнеры Украины заинтересованы в том, чтобы наша страна была государством с сильной экономикой.



"Я убежден, что наши европейские партнеры понимают одну простую вещь. Экономически сильная Украина, которая способна обслуживать и своевременно выплачивать долги за счет своей здоровой экономики, для ЕС гораздо важнее, чем бедная, зависимая и нестабильная страна, которая постоянно будет создавать проблемы на границе ЕС", - добавил парламентарий.



Депутат убежден, что росту украинской экономики будет способствовать поддержка промышленности, в том числе путем введения нормы о локализации в госзакупках.



Как сообщалось, 21 июля Верховная Рада приняла за основу законопроект №3739 о локализации, направленный на развитие машиностроения. Документ предполагает преференции при государственных закупках с требованием локализации 25-40% производства в Украине с 2021 года с дальнейшим повышением еще на 15 п.п. с 2024 года.



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