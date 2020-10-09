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Украина обновила антирекорд заболеваемости коронавирусом

09.10.20 10:32
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В Украине зафиксирован очередной антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки - 5 804. Об этом утром в пятницу, 9 октября, сообщает карта системы мониторинга СНБО.

В Украине подтверждены уже 250 538 случаев коронавируса, 4 779 смертельных случаев, из них 89 за последние сутки. С начала пандемии выздоровели 110 650, среди которых 2 417 выздоровевших за последние сутки.

Наиболее сложная ситуация в Харьковской области (+630), Киеве (+567), Одесской области (+403), Тернопольской области (+305), Хмельницкой области (+330), Донецкой области (+254), Полтавской области (+236 ).

Напомним, накануне сообщалось о суточном приросте в 5 397 случаев, что значительно больше антирекорда, установленного днем ранее, когда было выявлено 4 753 новых заражений в сутки.

МинПром

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