Украина обновила антирекорд заболеваемости коронавирусом

В Украине зафиксирован очередной антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки - 5 804. Об этом утром в пятницу, 9 октября, сообщает карта системы мониторинга СНБО.
В Украине подтверждены уже 250 538 случаев коронавируса, 4 779 смертельных случаев, из них 89 за последние сутки. С начала пандемии выздоровели 110 650, среди которых 2 417 выздоровевших за последние сутки.
Наиболее сложная ситуация в Харьковской области (+630), Киеве (+567), Одесской области (+403), Тернопольской области (+305), Хмельницкой области (+330), Донецкой области (+254), Полтавской области (+236 ).
Напомним, накануне сообщалось о суточном приросте в 5 397 случаев, что значительно больше антирекорда, установленного днем ранее, когда было выявлено 4 753 новых заражений в сутки.