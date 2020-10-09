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В январе-сентябре КЖРК снизил выпуск руды на 13,3%

09.10.20 09:29 , Интерфакс-Украина
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Криворожский железорудный комбинат (КЖРК) в январе-сентябре текущего года снизил выпуск товарной железной руды подземной добычи на 13,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 2 млн 839,2 тыс. тонн.

Как сообщается в пресс-релизе компании в четверг, в сентябре КЖРК произвел 82,2 тыс. тонн товарной руды при плане 355 тыс. тонн, тогда как в августе – 287 тыс. тонн, в июле - 376 тыс. тонн.

При этом уточняется, что план на сентябрь по добыче сырой руды составлял 423 тыс. тонн, фактически добыто 101,89 тыс. тонн.

В том числе шахта "Жовтнева" в сентябре произвела 2,2 тыс. тонн товарной руды при плане 50 тыс. тонн (фактически добыто 3,8 тыс. тонн сырой руды при плане 58 тыс. тонн), шахта "Батькивщина" – 16 тыс. тонн товарной руды при плане 90 тыс. тонн (23 тыс. тонн/111 тыс. тонн), "Гвардейская" - 36 тыс. тонн/115 тыс. тонн (41 тыс. тонн/128 тыс. тонн) и "Терновская" 28 тыс. тонн/100 тыс. тонн (34 тыс. тонн/126 тыс. тонн) соответственно.

МинПром

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