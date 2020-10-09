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Минэнерго определило первые шахты, подлежащие закрытию

09.10.20 10:54 , Бизнес Цензор
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Министерство энергетики разработало проект Концепции реформирования угольной отрасли и угольных регионов Украины и Национальной программы по трансформации угольных регионов до 2027 года, предусматривающей пилотный проект на примере двух шахт в Червонограде и Мирнограде.

И.о. министра Ольга Буславец представила проект документа на первом заседании Координационного центра по вопросам трансформации угольных регионов под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

Согласно сообщению, среди нескольких вариантов реформирования министерство определило приоритетным способ сочетания процесса приватизации и процесса интеграции государственных шахт в ПАО "Центрэнерго".

Такой путь включает в себя распределение шахт на три группы. Первая группа – шахты, подлежащих интеграции с "Центрэнерго" и являющиеся его ресурсной базой. Вторая – шахты двойного назначения, сбыт которых не ограничивается исключительно тепловой генерацией. Третья группа шахт – те, которые будут предлагаться к приватизации не только как угледобывающие предприятия, но и как целостные имущественные комплексы, которые можно использовать для другой хозяйственной деятельности.

По словам О.Буславец, сейчас Минэнерго совместно с зарубежными партнерами, в частности, правительством Германии и международными организациями, отбирает шахты для проведения пилотных проектов по трансформации угольных моногородов. В частности, Минэнерго предложило немецкой стороне 6 шахт – на западе и востоке Украины.

И.о. министра уточнила, что среди потенциальных первых пилотных проектов рассматриваются две шахты из предложенных: шахта "Великомостовская" на западе страны, в городе Червоноград, которая потенциально может стать мощным туристическим кластером, и шахта "5/6", которая расположена на востоке, в городе Мирноград, и имеет потенциал технологического кластера.

"Целью всех пилотных проектов будет не только решить проблемы конкретной территории, но и создать опыт, который легко передается. Все пилотные проекты будут внедряться по принципу формирования кластеров: технологических, туристических, инновационных и других", – добавила О.Буславец.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что сейчас много угольных компаний исчерпывают свой ресурс, поэтому необходимо уже сегодня разработать соответствующие концепции, стратегии и запустить пилотные проекты.

"Правительство вместе с международными партнерами будет работать над диверсификацией локальных экономик, чтобы создать новые рабочие места, новые бизнесы и новые возможности для тех моногородов, где постепенно будет происходить закрытие убыточных государственных шахт", – написал Д.Шмыгаль на своей странице в Facebook.

"Все эти меры станут частью Национальной программы трансформации угольных регионов, которая рассчитана на 7 последующих лет. Наша главная задача – создать новые возможности для людей и угольных территорий, улучшить украинскую экологию и уменьшить потери государственного бюджета", – добавил премьер.

МинПром

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