Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Беларусь уступила первое место России по поставкам дизтоплива в Украину

09.10.20 10:31 , enkorr
печать
размер текста:

В сентябре 2020 г. импорт дизельного топлива составил 604,2 тыс. т, что практически соответствует показателю сентября прошлого года (607,8 тыс. т). Об этом enkorr сообщили в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на оперативные данные.

Белорусские НПЗ, удерживавшие лидерство по импорту дизтоплива в летние месяцы, сократили поставки на треть — с 316 тыс. т в сентябре 2019 г. до 223,3 тыс. т в сентябре 2020 г.. Высокий уровень импорта белорусского ДТ в сентябре прошлого года был связан с замещением объемов поставок российского трубопроводного ресурса, который был приостановлен после введения специальных пошлин.

Доля белорусского ресурса в общем импорте сократилась с 52% в сентябре прошлого года до 37% в сентябре 2020 г..

В то же время, за счет более чем двукратного роста импорта, доля российского ресурса за отчетный месяц выросла с 17% до 40%. В частности, из России в сентябре 2020 г. было импортировано 242,5 тыс. т против 103,6 тыс. т ДТ в сентябре прошлого года.

Рост в первую очередь произошел за счет прямых ж/д поставок. На них пришлось 89 тыс. т дизтоплива, что в четыре раза больше показателя сентября прошлого года (31,4 тыс. т). Поставки дизтоплива из РФ через белорусский трубопроводный терминал в Гомеле выросли на 12%, до 79,2 тыс. т, а по трубопроводу "Прикарпатзападтранс" в Украину было поставлено 74,1 тыс. т.

В сентябре стабильность показали импортные поставки из Литвы — 55,3 тыс. т, что полностью соответствует объему сентября прошлого года. Между тем, импорт через морские порты в прошлом месяце просел на 38%, по сравнению с сентябрем-2019, до 81 тыс. т.

По итогам девяти месяцев 2020 г. импорт ДТ составил 4 565 тыс. т, что на 1,7% (77,7 тыс. т) превышает показатель за аналогичный период 2019 г..

При этом существенно изменилась структура поставок. Так, в январе-сентябре текущего года доля морских поставок ДТ выросла на 52%, до 632 тыс. т, по сравнению с январем-сентябрем 2019 г. (416 тыс. т). Доля поставок из РФ изменилась незначительно — с 41,5% в январе-сентябре 2019 г. до 42,6% (1 946 тыс. т) за девять месяцев 2020 г..

Как сообщал enkorr, "Белорусская нефтяная компания" (БНК) уже провела предварительные переговоры с крупнейшими контрагентами и анонсировала намерение поднять премии на ДТ в 2021 году на $5/т. В свою очередь украинские компании недовольны высокими премиями на белорусские нефтепродукты, которые выше, чем, например, для польского рынка.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:08
Posco и ExxonMobil будут выплавлять криогенную сталь
10:54
Минэнерго определило первые шахты, подлежащие закрытию
10:32
Украина обновила антирекорд заболеваемости коронавирусом
09:59
Цены на нефть завершают неделю уверенным ростом
09:29
В январе-сентябре КЖРК снизил выпуск руды на 13,3%
08:58
АМКР начал строительство новой фабрики окомкования за 250 млн долл.
08:04
Великобритания простимулирует свой экспорт в Украину
08.10.20
18:01
Коронавирус будет влиять на рынок нефти еще 20 лет – ОПЕК
17:53
ЕС считает Украину основным партнером в развитии водородных технологий
17:25
В Норвегии может остановиться добыча нефти
17:03
В пику прогнозам Минфина Нафтогаз хочет получать прибыль в 2021-2024 годах
16:48
ОПЗ заявил о возвращении себе статуса крупнейшего налогоплательщика
16:28
За полгода Запорожсталь направила на выполнение колдоговора 200 млн грн
16:11
Moody’s заявил о восстановлении рынка стали
15:50
Днепровский металлургический завод в сентябре отправил по ж/д 15,7 тыс. тонн продукции
15:33
УЗ выступает против повышения тарифов на э/энергию - ФРТУ
15:18
В сентябре импорт подержанных авто вырос на 56%
15:02
В Австралии восстанавливаются никелевые проекты
14:43
Индия проведет повторное расследование импорта нержавеющего холоднокатаного проката
13:44
Минус 75 млрд: аудитом Нафтогаза занялась СБУ
07.10.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!