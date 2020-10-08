ЕС считает Украину основным партнером в развитии водородных технологий Генеральный секретарь Hydrogen Europe Йорго Чацимаркакис подтвердил, что Украина рассматривается как ключевой партнер ЕС в развитии водородных технологий. По его словам, сотрудничество будет перспективным благодаря использованию водорода в различных отраслях промышленности, в энергетике, в транспорте и будет способствовать экономическому росту.



По мнению агентства Госэнергоэффективности, Украина имеет значительный потенциал для производства водорода. Учитывая цели Энергетической стратегии Украины на период до 2035 года по установлению мощностей ВЭС и СЭС, среднегодовое производство "зеленого" водорода может составить 5,5 млн кубических метров.



Благодаря такому потенциалу, а также имеющейся инфраструктуре, соединенной с ЕС, Украина определена приоритетным партнером ЕС в производстве и использовании «зеленого» водорода.



"Для развития этого сектора совместно с Минэнерго и партнерами работаем над разработкой дорожной карты. Уже начато соответствующий диалог с Европейской экономической комиссией ООН. Параллельно прорабатывается вопрос о потенциальных пилотных проектах в этой сфере", - заявил Константин Гура, и.о. председателя Госэнергоэффективности, во время дискуссии с представителями ассоциации Hydrogen Europe и другими стейкхолдерами на тему: "Водород как новое бизнес-направление в Украине".



Европейский Союз намерен установить правила торговли водородом с Украиной в рамках планов по использованию низкоуглеродного топлива для сокращения выбросов, заявила комиссар ЕС по энергетике.



"Для надежной трансграничной торговли возобновляемым и низкоуглеродным водородом нам потребуются надлежащие правила", - сказала Кадри Симсон.



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