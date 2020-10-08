Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

ЕС считает Украину основным партнером в развитии водородных технологий

08.10.20 17:53 Металлургпром
печать
размер текста:

Генеральный секретарь Hydrogen Europe Йорго Чацимаркакис подтвердил, что Украина рассматривается как ключевой партнер ЕС в развитии водородных технологий. По его словам, сотрудничество будет перспективным благодаря использованию водорода в различных отраслях промышленности, в энергетике, в транспорте и будет способствовать экономическому росту.

По мнению агентства Госэнергоэффективности, Украина имеет значительный потенциал для производства водорода. Учитывая цели Энергетической стратегии Украины на период до 2035 года по установлению мощностей ВЭС и СЭС, среднегодовое производство "зеленого" водорода может составить 5,5 млн кубических метров.

Благодаря такому потенциалу, а также имеющейся инфраструктуре, соединенной с ЕС, Украина определена приоритетным партнером ЕС в производстве и использовании «зеленого» водорода.

"Для развития этого сектора совместно с Минэнерго и партнерами работаем над разработкой дорожной карты. Уже начато соответствующий диалог с Европейской экономической комиссией ООН. Параллельно прорабатывается вопрос о потенциальных пилотных проектах в этой сфере", - заявил Константин Гура, и.о. председателя Госэнергоэффективности, во время дискуссии с представителями ассоциации Hydrogen Europe и другими стейкхолдерами на тему: "Водород как новое бизнес-направление в Украине".

Европейский Союз намерен установить правила торговли водородом с Украиной в рамках планов по использованию низкоуглеродного топлива для сокращения выбросов, заявила комиссар ЕС по энергетике.

"Для надежной трансграничной торговли возобновляемым и низкоуглеродным водородом нам потребуются надлежащие правила", - сказала Кадри Симсон.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
18:01
Коронавирус будет влиять на рынок нефти еще 20 лет – ОПЕК
17:25
В Норвегии может остановиться добыча нефти
17:03
В пику прогнозам Минфина Нафтогаз хочет получать прибыль в 2021-2024 годах
16:48
ОПЗ заявил о возвращении себе статуса крупнейшего налогоплательщика
16:28
За полгода Запорожсталь направила на выполнение колдоговора 200 млн грн
16:11
Moody’s заявил о восстановлении рынка стали
15:50
Днепровский металлургический завод в сентябре отправил по ж/д 15,7 тыс. тонн продукции
15:33
УЗ выступает против повышения тарифов на э/энергию - ФРТУ
15:18
В сентябре импорт подержанных авто вырос на 56%
15:02
В Австралии восстанавливаются никелевые проекты
14:43
Индия проведет повторное расследование импорта нержавеющего холоднокатаного проката
13:44
Минус 75 млрд: аудитом Нафтогаза занялась СБУ
13:32
За 9 мес. товарооборот Украины составил более 73 млрд долл
13:24
Ферросплавщики предлагают ввести мораторий на повышение тарифов на э/энергию
13:09
Метинвест возглавил рейтинг крупнейших частных компаний Украины
12:51
Украина получит от Великобритании займ в 1,25 млрд фунтов на строительство военных судов
12:38
Украинский автопром начал набирать обороты
12:22
В этом году ВВП уменьшится на 6% - глава Нацбанка
12:05
Китайцы построят в Кот-д’Ивуаре терминал для больших контейнеровозов
11:46
Минторг США изменил пошлины на г/к прокат для двух компаний
07.10.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!