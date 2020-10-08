За полгода Запорожсталь направила на выполнение колдоговора 200 млн грн Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь" в январе-июне текущего года направил на выполнение 124 мероприятия коллективного договора около 200 млн грн, сообщается в распространенном в четверг пресс-релизе компании по результатам конференции трудового коллектива, утвердившей результаты выполнения колдоговора за шесть месяцев 2020г.



"Мы видим, что администрация комбината четко выполняет все договоренности с профсоюзом, закрепленные в колдоговоре. На "Запорожстали" одна из самых высоких средних зарплат в горно-металлургической отрасли - порядка 23 тыс. грн, которая выплачивалась своевременно и в полном объеме", – констатировал председатель профкома комбината Леонид Анисимов на конференции.



При этом отмечается, что на комбинате действуют проекты дополнительной мотивации и премирования коллектива. В первом полугодии премиальный фонд системы подачи предложений, поощряющий внедрение рационализаторских идей на производстве, составил около 730 тыс. грн. Кроме того, комбинат сохранил без изменений выплаты зарплат и премий сотрудникам, которые были выведены на удаленный режим работы в связи с ужесточением карантинных защитных мер.



"Как ответственный работодатель, администрация выполняет свои обязанности по колдоговору благодаря коллективу и стабильной работе предприятия, несмотря на все сложности первого полугодия этого года, связанные с пандемией и экономическим кризисом", - подчеркнул генеральный директор "Запорожстали" Александр Мироненко.



На предприятии действует гибкая система медицинского страхования и обслуживания, абсолютно бесплатная для сотрудников. В 2020 году комбинат расширил корпоративную программу добровольного медицинского страхования (ДМС) для сотрудников, инфицированных COVID-19: предприятие компенсирует расходы на диагностику и лечение коронавирусной болезни. На финансирование опции ДМС "Запорожсталь" направил около 7,5 млн грн.



В связи со сложной эпидемической ситуацией в стране и приостановкой работы оздоровительных центров предприятия, комбинат обеспечил выплату компенсаций летнего отдыха. В общей сложности сотрудникам, которые планировали летний отдых в здравницах комбината, было выплачено около 2,7 млн грн.



"Запорожсталь" также поддерживает своих ветеранов труда - за первое полугодие на бесплатное страхование и оказание материальной помощи, а также на организацию мероприятий Совета ветеранов выделено 7,3 млн грн.



"Запорожсталь" – одно из наиболее крупных промышленных предприятий Украины, продукция которого пользуется широким спросом у потребителей как на внутреннем рынке, так и во многих странах мира. Специализация комбината - высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист, холоднокатаный лист, х/к рулон из углеродистых и низколегированных сталей, а также стальная лента, черная жесть, гнутый профиль.



Основными потребителями продукции являются производители сварных труб, предприятия автомобильного, транспортного, сельскохозяйственного машиностроения, производители изделий бытовой техники.



"Запорожсталь" находится в процессе интеграции в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).



ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



