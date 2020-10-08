Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Moody’s заявил о восстановлении рынка стали

08.10.20 16:11 , Интерфакс-Украина
печать
размер текста:

Международное рейтинговое агентство Moody’s улучшило прогноз для мирового рынка стали с "негативного" до "стабильного". Об этом говорится в сообщении на сайте агентства.

Согласно Moody’s, мировой спрос на сталь возобновляется после снятия карантинных ограничений. Этому также способствует восстановление производства на основных рынках – потребителях металлопродукции.

"Спрос на сталь улучшается благодаря возобновлению производства на конечных рынках-потребителях. Также этому способствует укрепление экономической ситуации, особенно в Китае", – пояснила Кэрол Коуэн, старший вице-президент Moody’s.

По ее словам, рабочие условия сталелитейных предприятий будут улучшаться в ближайшие 12-18 месяцев. Производство в автопромышленности и промпроизводстве продолжают расти.

Потребление стали в строительстве, как одном из основных секторов потребления, оставалось устойчивым и даже оживилось в странах с крупными инфраструктурными проектами. Например, в Китае.

Moody’s указывает на растущую загрузку сталелитейных мощностей, которая все же остается сравнительно низкой.

Напомним, World Steel Association ожидает глобального сокращения потребления стали в 2020 году на 6,4% по сравнению с предыдущим годом.

Тем временем по оценке UBS, сталелитейные заводы по всему миру возобновили доменное производство стали на 34% после ограничения работы в связи с пандемией коронавируса. Одна из причин – рост спроса на сталь.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
18:01
Коронавирус будет влиять на рынок нефти еще 20 лет – ОПЕК
17:53
ЕС считает Украину основным партнером в развитии водородных технологий
17:25
В Норвегии может остановиться добыча нефти
17:03
В пику прогнозам Минфина Нафтогаз хочет получать прибыль в 2021-2024 годах
16:48
ОПЗ заявил о возвращении себе статуса крупнейшего налогоплательщика
16:28
За полгода Запорожсталь направила на выполнение колдоговора 200 млн грн
15:50
Днепровский металлургический завод в сентябре отправил по ж/д 15,7 тыс. тонн продукции
15:33
УЗ выступает против повышения тарифов на э/энергию - ФРТУ
15:18
В сентябре импорт подержанных авто вырос на 56%
15:02
В Австралии восстанавливаются никелевые проекты
14:43
Индия проведет повторное расследование импорта нержавеющего холоднокатаного проката
13:44
Минус 75 млрд: аудитом Нафтогаза занялась СБУ
13:32
За 9 мес. товарооборот Украины составил более 73 млрд долл
13:24
Ферросплавщики предлагают ввести мораторий на повышение тарифов на э/энергию
13:09
Метинвест возглавил рейтинг крупнейших частных компаний Украины
12:51
Украина получит от Великобритании займ в 1,25 млрд фунтов на строительство военных судов
12:38
Украинский автопром начал набирать обороты
12:22
В этом году ВВП уменьшится на 6% - глава Нацбанка
12:05
Китайцы построят в Кот-д’Ивуаре терминал для больших контейнеровозов
11:46
Минторг США изменил пошлины на г/к прокат для двух компаний
07.10.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!