Moody’s заявил о восстановлении рынка стали Международное рейтинговое агентство Moody’s улучшило прогноз для мирового рынка стали с "негативного" до "стабильного". Об этом говорится в сообщении на сайте агентства.



Согласно Moody’s, мировой спрос на сталь возобновляется после снятия карантинных ограничений. Этому также способствует восстановление производства на основных рынках – потребителях металлопродукции.



"Спрос на сталь улучшается благодаря возобновлению производства на конечных рынках-потребителях. Также этому способствует укрепление экономической ситуации, особенно в Китае", – пояснила Кэрол Коуэн, старший вице-президент Moody’s.



По ее словам, рабочие условия сталелитейных предприятий будут улучшаться в ближайшие 12-18 месяцев. Производство в автопромышленности и промпроизводстве продолжают расти.



Потребление стали в строительстве, как одном из основных секторов потребления, оставалось устойчивым и даже оживилось в странах с крупными инфраструктурными проектами. Например, в Китае.



Moody’s указывает на растущую загрузку сталелитейных мощностей, которая все же остается сравнительно низкой.



Напомним, World Steel Association ожидает глобального сокращения потребления стали в 2020 году на 6,4% по сравнению с предыдущим годом.



Тем временем по оценке UBS, сталелитейные заводы по всему миру возобновили доменное производство стали на 34% после ограничения работы в связи с пандемией коронавируса. Одна из причин – рост спроса на сталь.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



