Moody’s заявил о восстановлении рынка стали

Международное рейтинговое агентство Moody’s улучшило прогноз для мирового рынка стали с "негативного" до "стабильного". Об этом говорится в сообщении на сайте агентства.
Согласно Moody’s, мировой спрос на сталь возобновляется после снятия карантинных ограничений. Этому также способствует восстановление производства на основных рынках – потребителях металлопродукции.
"Спрос на сталь улучшается благодаря возобновлению производства на конечных рынках-потребителях. Также этому способствует укрепление экономической ситуации, особенно в Китае", – пояснила Кэрол Коуэн, старший вице-президент Moody’s.
По ее словам, рабочие условия сталелитейных предприятий будут улучшаться в ближайшие 12-18 месяцев. Производство в автопромышленности и промпроизводстве продолжают расти.
Потребление стали в строительстве, как одном из основных секторов потребления, оставалось устойчивым и даже оживилось в странах с крупными инфраструктурными проектами. Например, в Китае.
Moody’s указывает на растущую загрузку сталелитейных мощностей, которая все же остается сравнительно низкой.
Напомним, World Steel Association ожидает глобального сокращения потребления стали в 2020 году на 6,4% по сравнению с предыдущим годом.
Тем временем по оценке UBS, сталелитейные заводы по всему миру возобновили доменное производство стали на 34% после ограничения работы в связи с пандемией коронавируса. Одна из причин – рост спроса на сталь.