Днепровский металлургический завод в сентябре отправил по ж/д 15,7 тыс. тонн продукции Днепровский металлургический завод (ДМЗ) в сентябре 2020 года нарастил отгрузки металлопродукции "Укрзализныцею" на 38,8% по сравнению с предыдущим месяцем – до 15,7 тыс. т.



Об этом свидетельствуют данные Главного информационно-вычислительного центра АО "Укрзализныця", опубликованные на Портале открытых данных.



В течение сентября со станции "Кайдакская" отправили 241 вагон. Продукция была отгружена в разных направлениях, но большая часть ушла на ж/д станции, которые находятся на границе с РФ, Евросоюзом, Беларусью, а также в сторону портов: Казачья Лопань – 2,8 тыс. т (43 вагона); Изов – 2 тыс. т (32); Тополи – 3,2 тыс. т (49);

Одесса-Порт – 3,2 тыс. т (49).



В течении июня-сентября ДМЗ отгрузил "Укрзализныцею" 39,6 тыс. т металлопродукции.



ДМЗ в июне возобновил производство после длительного простоя из-за ремонта и модернизации предприятия. В августе предприятие нарастило отгрузки металлопродукции "Укрзализныцею" на 20,2% по сравнению с предыдущим месяцем – до 11,3 тыс. т.



По итогам 2019 года из-за остановки на ремонт ДМЗ сократил производство проката на 43% по сравнению с 2018-м – до 449 тыс. т.



Днепровский металлургический завод – металлургическое предприятие полного цикла, входит в группу DCH. Производит полуфабрикаты и фасонный прокат: швеллер, уголок и рельсы.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



