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Днепровский металлургический завод в сентябре отправил по ж/д 15,7 тыс. тонн продукции

08.10.20 15:50 , ГМК Центр
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Днепровский металлургический завод (ДМЗ) в сентябре 2020 года нарастил отгрузки металлопродукции "Укрзализныцею" на 38,8% по сравнению с предыдущим месяцем – до 15,7 тыс. т.

Об этом свидетельствуют данные Главного информационно-вычислительного центра АО "Укрзализныця", опубликованные на Портале открытых данных.

В течение сентября со станции "Кайдакская" отправили 241 вагон. Продукция была отгружена в разных направлениях, но большая часть ушла на ж/д станции, которые находятся на границе с РФ, Евросоюзом, Беларусью, а также в сторону портов: Казачья Лопань – 2,8 тыс. т (43 вагона); Изов – 2 тыс. т (32); Тополи – 3,2 тыс. т (49);
Одесса-Порт – 3,2 тыс. т (49).

В течении июня-сентября ДМЗ отгрузил "Укрзализныцею" 39,6 тыс. т металлопродукции.

ДМЗ в июне возобновил производство после длительного простоя из-за ремонта и модернизации предприятия. В августе предприятие нарастило отгрузки металлопродукции "Укрзализныцею" на 20,2% по сравнению с предыдущим месяцем – до 11,3 тыс. т.

По итогам 2019 года из-за остановки на ремонт ДМЗ сократил производство проката на 43% по сравнению с 2018-м – до 449 тыс. т.

Днепровский металлургический завод – металлургическое предприятие полного цикла, входит в группу DCH. Производит полуфабрикаты и фасонный прокат: швеллер, уголок и рельсы.

МинПром

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