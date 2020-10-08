УЗ выступает против повышения тарифов на э/энергию - ФРТУ Государственная компания "Укрзализныця" не может принять предложенное "Укрэнерго" повышение тарифов на транспортировку электроэнегии. Об этом заявил Владимир Гусак, глава Федерации работодателей транспорта Украины.



"Укрзализныця" является одним из крупнейших потребителей электроэнергии. Годовое потребление составляет 4 млрд. кВт-ч. Предложенное повышение тарифа на электроэнергию приведет к увеличению затрат УЗ на 120 млн. грн. в месяц", - сказал он.



По его словам, вопрос оплаты обязательств перед инвесторами в ВИЭ непонятен, поскольку государство брало на себя обязательства, а значит и оплата "зеленого" тарифа должна осуществляться из госбюджета.



В свою очередь, Александр Каленков, президент Объединения предприятий "Укрметаллургпром", предлагает расплачиваться с инвесторами в ВИЭ за счет выпуска ОВГЗ, а не за счет перекладывания этого бремени на промышленных потребителей.



"40% потребления электроэнергии приходится на предприятия металлургии. Любой рост тарифов на э/энергию приведет к сокращению производства и в дальнейшем к закрытию предприятий, что еще больше сократит потребление электроэнергии", - отметил он.



В свою очередь, народный депутат Муса Магомедов, экс-гендиректор Авдеевского коксохимического завода, высказал обеспокоенность тем, что проблему платежей в энергетике пытаются решить за счет других отраслей экономики.



"В 1 полугодии 2020 года украинская промышленность получила совокупный убыток в размере 40 млрд. грн., уровень экспорта сократился на 7,5%, падение промпроизводства составило 7,7%. Необходимо делать системные изменения, а не за счет промышленности решать проблемы энергетиков", - подчеркнул он.



МинПром



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