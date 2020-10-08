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В сентябре импорт подержанных авто вырос на 56%

08.10.20 15:18
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В сентябре в Украину ввезли 35,9 тыс. подержанных легковых автомобилей, что на 56% больше, чем годом ранее и на 9% больше относительно предыдущего месяца. Об этом сообщает Укравтопром. 

Количество сентябрьских регистраций новых легковых автомобилей составило 7,6 тыс. шт. В результате растаможенные бывшие в эксплуатации машины охватили более 82% первичного рынка легковых авто. 

Наиболее популярной маркой среди растаможенного б/у авто является: 

Volkswagen. За месяц 6,1 тыс. авто.

Ford -  3,3 тыс.авто

Renault – 3,1 тыс. авто

Skoda - чуть более 3 тыс. авто.

Opel - 2,1 тыс авто.

Всего за три квартала 2020 года украинскую прописку получили 242,3 тыс. бывших в эксплуатации легковых авто, что в 4 раз больше количества проданных в стране за тот же период новых легковых автомобилей.

Напомним:

 Владельцы "евроблях" не могут вывезти авто, поскольку его сразу конфискуют, даже растаможка автомобиля по действующим ставкам не освобождает от штрафа 170 тысяч.

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