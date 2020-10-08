В Австралии восстанавливаются никелевые проекты

Австралийская компания Panoramic Resources планирует к середине 2021 г. возобновить добычу никеля на руднике Savannah в Западной Австралии.

Предприятие было остановлено в 2016 г. в период низких цен на никель. Panoramic приступила к его восстановлению в 2018 г., но в апреле 2020 г. снова прекратила работы из-за эпидемии коронавируса.

После возвращения Savannah в строй компания рассчитывает ежегодно получать 8,8 тыс. т никеля, 4,6 тыс. т меди и около 660 тонн кобальта. При этом никель будет производиться в виде сульфата, который используется для изготовления аккумуляторов электромобилей.

Также в Западной Австралии вновь запускается еще один никелевый рудник Ravensthorpe, остановленный в 2017 г. Канадская компания First Quantum, возобновившая добычу руды в мае текущего года, реализует проект стоимостью $80 млн. по расширению производительности предприятия и рассчитывает завершить его в первом квартале 2021 г.

В настоящее время производительность Ravensthorpe составляет 15-17 тыс. т никеля в год. В 2021-2022 гг. компания планирует выйти на уровень 25-28 тыс. т в год.



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