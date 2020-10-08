Индия проведет повторное расследование импорта нержавеющего холоднокатаного проката

Индийский Комитет по торговым спорам (DGTR) сообщил о начале проведения повторного расследования по импорту нержавеющего холоднокатаного проката из Евросоюза, Китая, США, Тайваня, Таиланда, ЮАР и Южной Кореи.

Пошлины на данную продукцию из ЕС и шести стран шириной до 1250 мм в размере до $1823 за т были впервые введены в 2010 г. и впоследствии неоднократно продлевались.

Как заявляют индийские компании Jindal Stainless, Jindal Stainless (Hisar) и Jindal Stainless Steelway, отмена пошлин привела бы к возобновлению демпинговых поставок на национальный рынок нержавеющей стали.

В ходе расследования будет рассматриваться период с апреля 2019 г. по март 2020 г., а при установлении ущерба для национальных производителей приниматься во внимание будут данные с апреля 2016 г.



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