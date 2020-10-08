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Минус 75 млрд: аудитом Нафтогаза занялась СБУ

08.10.20 13:44
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Государственная аудиторская служба направила материалы ревизии НАК "Нафтогаз Украины" в Главное управление контрразведки Службы безопасности Украины в сфере экономики для рассмотрения и принятия необходимого решения. Об этом  сообщил собеседник в "Нафтогазе". 

В акте ревизии, который был направлен СБУ, речь идет о масштабных нарушениях и неэффективных управленческих решениях, которые "могут свидетельствовать о совершении уголовного правонарушения". 

Он подписан "Нафтогазом" с возражениями (замечаниями), на которые Госаудитслужба уже предоставила свои выводы. 

В финальном документе говорится о "финансовых нарушениях, неэффективные управленческих действиях и рисковых операциях, которые привели или могут привести к потерям финансовых и материальных ресурсов на 176,190 млрд гривен, в том числе финансовых нарушений, которые привели к потерям – 75,486 млрд гривен".  

Также Госаудитслужба просит СБУ проинформировать ее о принятом решении по результатам рассмотрения материалов ревизии. 

ЭП обратилась в пресс-службу "Нафтогаза" с просьбой прокомментировать передачу финального акта ревизии компании в Службу безопасности Украины и подтвердить приведенную в документе информацию о финансовых нарушениях и прямых потерях бюджета. 

Редакция готова опубликовать позицию "Нафтогаза" после получения ответа на запрос. 

Напомним: 

Ранее сообщилось, что ревизоры Госаудитслужбы насчитали недостатков и нарушений в работе "Нафтогаза" на более 225 млрд гривен (такие данные фигурировали в документе, который попал в распоряжение издания. В финальном документе говорится о 176 млрд гривен ), что привело к прямым потерям компании на сумму более 75 млрд грн (эта сумма подтверждается в финальном отчете).

В "Нафтогазе" заявили, что обеспокоены замечаниями Госаудитслужбы по ведению финансовой и бухгалтерской отчетности с октября 2018 до конца 2019 года, однако возразили против отдельных выводов госаудиторив, в частности, о несвоевременной выплате дивидендов. 

В компании добавили, что "формальные проблемы с отчетностью есть". 

Госаудитслужба заявила, что действительно провела контрольное мероприятие на НАК "Нафтогаз", при этом не объяснила, какую именно информацию, "освещенную в некоторых СМИ", считает субъективной и что именно не соответствует действительности. 

В то же время в понедельник, 5 октября, глава Госаудитслужбы Геннадий Плис в интервью журналистам заявил, что за 9 месяцев текущего года в результате проверок было установлено нарушений на 378 млрд гривен, а потери составили 78 млрд гривен. 

На уточняющий вопрос о крупнейших нарушителях он отметил: "Нафтогаз", "Укртрансгаз", ГФС, ГПС, ГС - вы все эти службы знаете. Сейчас закончены проверки по всем этим объектам и там установлено 5-10 млрд гривен нарушений, на предприятиях "Нафтогаза" 185 млрд гривен нарушений", - сказал Плис. 

Он добавил, что уголовные дела по материалам Госаудитслужбы измеряются сотнями.

 "С начала года возбуждено 157 уголовных дел - это то, что я помню. Эти дела касаются первых лиц учреждений и организаций и, конечно, именно они причастны к этим нарушениям и фигурируют в уголовных делах", - подытожил Плис. 

Ранее сообщалось, что отчет Госаудитслужба публиковать не планирует, его собирались сразу передать правоохранительным органам.

МинПром

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