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Метинвест возглавил рейтинг крупнейших частных компаний Украины

08.10.20 13:09 , Лига
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Металлургическая компания «Метинвест» возглавила рейтинг 100 крупнейших частных компаний страны по версии журнала Forbes Украина. Издание отметило, что выручка «Метинвеста» за 2019 год составила 278 млрд грн, прибыль — 8,8 млрд грн. В компании работает 66 000 человек. 

Второе место в рейтинге заняла сеть супермаркетов АТБ-Маркет. Выручка компании в прошлом году составила 104,9 млрд грн, а прибыль — 4,4 млрд грн. В АТБ работает 49 300 сотрудников. 

На третьем месте рейтинга находится агрохолдинг Kernel. Выручка Kernel по итогам 2019 года составила 93 млрд грн, прибыль — 3,2 млрд грн. В агрохолдинге работает 14 000 человек.

В десятку крупнейших частных компаний Украины вошли также Fozzy Group, DTEK Energy, АрселорМиттал Кривой Рог, МХП, Тедис Украина, «Запорожсталь» и «Эпицентр». 

По итогам 2019 года совокупная выручка ста крупнейших частных компаний Украины составила 2,15 трлн грн, что равняется 54% ВВП Украины за прошлый год. В топ-100 частных компаний занято 665 000 человек. Это 4% от всего занятого населения.

МинПром

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