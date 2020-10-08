Украина получит от Великобритании займ в 1,25 млрд фунтов на строительство военных судов Украина подпишет меморандум с Соединенным Королевством о выделении 1,25 миллиарда фунтов на строительство новых военных кораблей для ВМС Украины, заявил в среду президент Владимир Зеленский. Меморандум будет подписан во время государственного визита Зеленского в Великобританию 7-8 октября. «Это важный стратегический документ ... мы подпишем этот меморандум на сумму 1,25 миллиарда фунтов стерлингов», - сказал Зеленский. Специализированные военные информационные агентства заявили, что средства будут предоставлены в виде 10-летнего кредита и позволят Великобритании продать Украине 8 быстроходных боевых кораблей класса Barzan. По их словам, первые два корабля будут построены в Великобритании, а оставшиеся 6 судов будут собираться в Украине.



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