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Украина получит от Великобритании займ в 1,25 млрд фунтов на строительство военных судов
08.10.20 12:51
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Украина подпишет меморандум с Соединенным Королевством о выделении 1,25 миллиарда фунтов на строительство новых военных кораблей для ВМС Украины, заявил в среду президент Владимир Зеленский.
Меморандум будет подписан во время государственного визита Зеленского в Великобританию 7-8 октября.
«Это важный стратегический документ ... мы подпишем этот меморандум на сумму 1,25 миллиарда фунтов стерлингов», - сказал Зеленский.
Специализированные военные информационные агентства заявили, что средства будут предоставлены в виде 10-летнего кредита и позволят Великобритании продать Украине 8 быстроходных боевых кораблей класса Barzan.
По их словам, первые два корабля будут построены в Великобритании, а оставшиеся 6 судов будут собираться в Украине.
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